Marcella Dessolis e Alberto Sanna vincono gli Assoluti sardi: doppia soddisfazione nell’edizione da record

Il record era già arrivato alla vigilia, con la bellezza di 275 partecipanti sparsi nei cinque tabelloni di singolare e doppio (per una crescita del 20 per cento rispetto al 2023), ma l’edizione 2024 dei Campionati Sardi Assoluti è stata un successo su tutta la linea. Festeggiano doppiamente gli organizzatori del Tennis Club Cagliari, sia per i numeri sia per i risultati, visto che per il secondo anno consecutivo entrambi i titoli regionali di singolare sono finiti nelle mani di due atleti del club. Dodici mesi prima a conquistare i successi erano stati Nicola Porcu e Barbara Dessolis, mentre stavolta le vittorie sono andate a due talenti ancora più giovani, Alberto Sanna e Marcella Dessolis (sorella di Barbara), capaci di non far rimpiangere il forfait dei due campioni uscenti, entrambi costretti a rinunciare alla vigilia a causa di un malanno. Nella finale maschile Sanna ha regolato per 6-4 6-2 il giovane abruzzese Alessandro Filippo Mondazzi, 17enne da un paio d’anni tesserato al Tc Cagliari, rimontando da 0-3 nel primo set e poi imponendo un ottimo ritmo. Nel femminile, invece, Marcella Dessolis ha sempre tenuto a distanza Gaia Schirru, chiudendo con un doppio 6-2. Col successo in singolare, la stessa Dessolis ha fatto il bis visto che il giorno precedente aveva già conquistato il titolo del doppio misto, in coppia con Matteo Mura (6-2 6-0 a Vargiu/Russu). Anche per Mura due successi: il giocatore tesserato nel Sassarese si è imposto anche nel doppio maschile con Manuel Mazzella, superando in una finale equilibratissima i giovani di casa Samuele Porcu e Mauro Spanu, protagonisti di un grande torneo. Del Tc Cagliari anche la coppia vincitrice del doppio misto: Francesca Mostallino e Carlotta Lehner. A Daniel Matteo Lena e Alice Spiga i titoli regionali di terza categoria, a Lorenzo Peretti e Renata Petruzzo quelli di quarta categoria.

“Il torneo – dice Martin Vassallo Arguello, direttore tecnico del Tc Cagliari – è andato alla grande, malgrado la pioggia abbia provato a metterci i bastoni fra le ruote. Una situazione che ha richiesto uno sforzo extra da parte di tanti. Ma il direttore del torneo Andrea Lecca ha fatto un grande lavoro, col supporto di tutto il circolo. Siamo molto soddisfatti anche per l’andamento dal punto di vista sportivo, con le vittorie di Sanna e Dessolis. Alberto è tornato a esprimere una continuità che gli mancava da un po’, confermando le sue potenzialità, mentre Marcella, già protagonista il mese scorso del punto salvezza in Serie A1, ha ribadito di essere pronta per un grande 2025. Ci ha fatto molto piacere la presenza di Mondazzi: è arrivato in finale, ma soprattutto ha condiviso con noi giornate e allenamenti. Una bella occasione di confronto. Da sottolineare anche la finale in doppio di due giovanissimi del nostro vivaio come Porcu e Spanu: hanno creato una bella coppia, tenendo testa fino alla fine a due giocatori più evoluti. Un segnale importante per lo sviluppo del settore giovanile”. Gli Assoluti, dunque, si sono confermati l’evento ideale per chiudere la stagione del Tennis Club Cagliari, carica di attività e soddisfazioni. “È sempre una bella manifestazione – chiude Vassallo Arguello –, perché propone una preziosa occasione di confronto per tutte le migliori racchette sarde e per i loro insegnanti. Uno dei nostri obiettivi cardine è lo sviluppo del movimento della Sardegna, dunque saremo sempre disponibili per questo genere di manifestazioni”.

CAMPIONATI SARDI ASSOLUTI – I risultati delle finali

Singolare maschile Open: Alberto Sanna b. Alessandro Filippo Mondazzi 6-4 6-2.

Singolare femminile Open: Marcella Dessolis b. Gaia Schirru 6-2 6-2.

Doppio maschile: Mura/Mazzella b. Porcu/Spanu 6-3 5-7 10/5.

Doppio femminile: Mostallino/Lehner b. Sechi/Cicu ritiro.

Doppio misto: M. Dessolis/Mura b. Vargiu/Russu 6-2 6-0.

Singolare maschile 3ª categoria: Daniel Matteo Lena b. Edoardo Carcangiu 6-4 2-6 6-0.

Singolare maschile 4ª categoria: Lorenzo Peretti b. Emanuel Carta 6-2 7-5.

Singolare femminile 3ª categoria: Alice Spiga b. Sara Farci 6-4 7-5.

Singolare femminile 4ª categoria: Renata Petruzzo b. Federica Satta ritiro.

