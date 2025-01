Un 2024 da incorniciare per il V-Team che guarda al futuro con grande fiducia

Ancora un anno straordinario e ricco di successi per il V-Team, ormai punto di riferimento per il tennis giovanile e professionistico in Brianza e non solo. Sotto la guida di un valido gruppo tecnico, la realtà monzese continua a confermarsi come una fucina di talenti e innovazione sportiva, e tanti nuovi progetti sono in arrivo. Grazie alla missione di promuovere il tennis a tutti i livelli, nei diciotto anni trascorsi dalla sua fondazione, sono tantissimi i giocatori cresciuti e che si sono distinti anche in campo internazionale. L’esempio più illustre, tornando alla stagione da poco conclusa, è quello di Carla Giambelli, sedicenne promessa del tennis italiano, recentemente insignita al gala dei SuperTennis Awards con il prestigioso premio “Next Gen”. Da anni tra le osservate speciali dal settore tecnico nazionale, l’esponente di spicco del V-Team ha fatto il colpaccio agli Europei under 16 di Parma, conquistando i titoli (senza cedere nemmeno un set) di singolare e doppio. Un’emozione indimenticabile per la classe 2008 seguita da coach Duvier Medina che è stata un elemento imprescindibile della Nazionale juniores, risultando decisiva per la qualificazione delle azzurrine alla fase finale della Billie Jean King Cup Juniors. Tra gli highlights di una annata da incorniciare, il prestigioso titolo conquistato in giugno allo storico Torneo Avvenire, senza dimenticare i successi a Hillegom (in Olanda) e a Vic (in Spagna).

Rimanendo in ambito juniores, il 2024 è stato anche l’anno del lancio del progetto Full Time J, dedicato alla preparazione di giovani atleti in ottica professionistica. Tanti i talenti coinvolti, tra cui meritano una citazione il 18enne William Mirarchi, già protagonista al torneo J60 di San Marino, così come le nuove promesse in ascesa del gruppo: Ethan Haziza, Nicholas Tosi, Veronica Mavero, Sofia Maffeis e Vittoria Medina. Ovviamente non si può prescindere dal citare la partecipazione ai campionati nazionali di Serie A2 maschile e di Serie C (maschile e femminile), con performance di alto livello in tutte le competizioni. Anche qui, un bilancio tutto in attivo con il piccolo rammarico, pensando alla squadra di A2, di aver mancato la promozione nella massima serie. L’obiettivo salvezza è stato comunque raggiunto agevolmente per il quarto anno consecutivo.

Non si può dimenticare il grande successo del progetto “Racchette in Classe”, voluto dalla Fitp, che ha portato il tennis (e non solo) nelle scuole di tutta Italia e che ha visto la partecipazione sul territorio di oltre 400 ragazzi. Per il 2025 si punta a fare meglio. Infine, le scuole tennis di Monza (Villa Reale), Villasanta e Vedano che rappresentano il cuore pulsante del V-Team, offrendo opportunità sia per i giovani atleti sia per gli adulti. Proprio i corsi degli adulti hanno avuto quest’anno una grande affluenza, così come le lezioni e i tornei di padel a Monza. L’ultima parola, in rappresentanza del V-Team, va al presidente del Villa Reale Tennis Cristiano Crippa che esprime la propria gratitudine verso le istituzioni, gli sponsor, i partner e tutti i collaboratori: “Sono loro che hanno reso possibile quest’anno memorabile. Un ringraziamento che non può che abbracciare anche i tantissimi appassionati che frequentano i nostri club e seguono da vicino l’attività del nostro team”.

