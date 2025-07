Lampo Trophy: gli azzurrini cedono al Canada e sono fuori dalla corsa alle semifinali

Alla fase a gironi del Lampo Trophy 2025 manca ancora una giornata, ma per entrambe le nazionali italiane c’è già una certezza. Ed è decisamente amara, visto che indipendentemente dall’esito della sfida di giovedì contro la Corea del Sud né le ragazzine capitanate da Maurizio Calcagno né i ragazzini capitanati da Andrea Viceconte saranno in gara nelle semifinali di venerdì. Sui campi in terra battuta del Tennis Forza e Costanza 1911 (sede di via Signorini), a sancire la doppia eliminazione sono state le due sconfitte contro il Canada, che si aggiungono a quelle nella giornata inaugurale contro l’Austria. Ma se martedì entrambe le nazionali azzurre under 12 avevano chiuso fra i rimpianti, stavolta c’è poco da recriminare perché i coetanei nordamericani si sono rivelati superiori prendendosi il successo – in ambedue le sfide – già al termine dei singolari. Davvero poca storia in quelli femminili: Yasmine Souissi ha dato l’1-0 al Canada battendo per 6-1 6-2 la palermitana Aurora Freni, mentre Bishop Grossutti ha lasciato giusto un gioco in più nel secondo set a Virginia Cereghini (6-1 6-3), chiudendo i conti. Poi, per l’Italia è arrivato almeno il punto della bandiera grazie al doppio, vinto dalla coppia Fredduzzi/Cereghini contro il duo Sovissi/Radovic, battute per 7-5 1-6 10/6. In virtù della nuova vittoria della Corea del Sud (3-0 senza appello all’Austria), l’Italia è matematicamente fuori e le asiatiche sono invece sicure di un posto in semifinale. L’altro sarà in palio giovedì nello scontro diretto Canada-Austria. Nel Gruppo B, al Centro Tennis Ospitaletto, super esordio per la Svizzera che ha lasciato le briciole al Messico e giovedì sfiderà la Slovenia per garantirsi il primo posto del girone.

Praticamente identica, almeno per quanto riguarda il Gruppo A, la situazione nella competizione maschile dell’evento per nazioni del circuito Tennis Europe. Perché, come detto, anche gli azzurrini hanno perso di nuovo e la Corea del Sud ha battuto l’Austria (3-0), dunque per i coreani è già sicura la qualificazione per le semifinali, mentre il Canada è tornato in corsa e si giocherà il posto con l’Austria. Fuori i nostri, ai quali non basterebbe nemmeno un’impresa contro la Corea del Sud (giovedì). Decisive, contro il Canada, le sconfitte di Pietro Galimberti e Mattia Bongiovanni: il primo non è riuscito a tenere testa alla maggioranza pesantezza di palla di Dustin Huang, mentre il secondo si è arreso per 6-4 4-6 10/7 a Daniel Marinov, perdendo un long tie-break fortemente condizionato da grandi raffiche di vento. Il canadese le ha sapute gestire meglio del marchigiano e si è meritato il successo. Dal Gruppo B maschile, in scena al Centro Tennis Ospitaletto, l’altra squadra già qualificata per le semifinali: è il Messico, che all’indomani del successo contro la Slovenia ha battuto anche la Svizzera, rimontando l’1-0 degli elvetici e vincendo per 0-6 7-6 10/5 il doppio decisivo. Giovedì i messicani saranno a riposo, in campo Svizzera e Slovenia: lo scontro diretto vale l’altro posto per le semifinali.

TUTTI I RISULTATI DI GIORNATA

TORNEO FEMMINILE

GRUPPO A (Tennis Forza e Costanza 1911)

Canada b. Italia 2-1

Yasmine Souissi (Can) b. Aurora Freni (Ita) 6-1 6-2, Bishop Grossutti (Can) b. Virginia Cereghini (Ita) 6-1 6-3, Fredduzzi/Cereghini (Ita) b. Sovissi/Radovic (Can) 7-5 1-6 10/6.

Corea del Sud b. Austria 3-0

Choi Yoonseol (Kor) b. Lina Jacob (Aut) 6-2 6-0, Lim Yeonkyung (Kor) b. Nina Buchegger (Aut) 6-3 6-1, Yoonseol/Yeonkyung (Kor) b. Freudentaler/Jacob (Aut) 6-3 6-1.

GRUPPO B (Centro Tennis Ospitaletto)

Svizzera b. Messico 3-0

Mila Knaus (Sui) b. Julia Becerra (Mex) 6-0 6-1, Taleah Halloun (Sui) b. Constanza Fernandez (Mex) 6-2 6-0, Halloun/Kaya (Sui) b. Becerra/Fernandez (Mex) 6-3 6-2.

Turno di riposo: Slovenia.

TORNEO MASCHILE

GRUPPO A (Tennis Forza e Costanza 1911)

Canada b. Italia 2-0 (da completare)

Dustin Huang (Can) b. Pietro Galimberti (Ita) 6-1 6-3, Daniel Marinov (Can) b. Mattia Bongiovanni (Ita) 6-4 4-6 10/7. Da completare: Huang/Lupu (Can) vs Aceto/Galimberti (Ita).

Corea del Sud b. Austria 3-0

Minchan Kwon (Kor) b. Sebastian Schols (Aut) 6-3 6-3, Yoonjae Suh (Kor) b. Lennard Wala (Aut) 6-0 6-0, Kwon/Suh (Kor) b. Schols/Mittermayr (Aut) 6-2 6-3.

GRUPPO B (Centro Tennis Ospitaletto)

Messico b. Svizzera 2-1

Julian Lubina (Sui) b. Daniel Morell (Mex) 6-0 6-3, David Llovera (Mex) b. Carlo Brocchieri (Sui) 6-4 6-3, Llovera/Aguilar (Mex) b. Lubina/Kondo (Sui) 0-6 7-6 10/5.

Turno di riposo: Slovenia.

IL PROGRAMMA

Da martedì 1° a giovedì 3 luglio: gironi di qualificazione. Incontri femminili a partire dalle ore 8.45. Incontri maschili a partire dalle ore 13.30. Venerdì 4 luglio: semifinali maschili e femminili. Sabato 5 luglio: finali maschili e femminili. Ogni sfida prevede tre incontri: due singolari e un doppio. L’ingresso è gratuito.

Leggi anche: