Lampo Trophy, Corea del Sud ancora inavvicinabile: è di nuovo doppietta

Italia nel biennio 2007-2008, Canada nel 2015 e 2016, Corea del Sud nel 2024 e 2025. Sono le sole tre nazioni capaci, nella lunga storia del Lampo Trophy (nato nel lontano 2002), di vincere per due anni consecutivi sia nel maschile sia nel femminile. Un record che i coreani hanno raggiunto in un sabato trionfale, malgrado la forte pioggia caduta in mattinata abbia obbligato gli organizzatori agli straordinari. Ma nessun problema, perché in entrambe le sedi di gioco (il Tennis Forza e Costanza 1911 di Brescia e il Centro Tennis Ospitaletto) i campi coperti sono arrivati in soccorso alla manifestazione under 12 del circuito Tennis Europe, così la giornata conclusiva della 23esima edizione si è giocata regolarmente. Una buona notizia per i coreani, che partivano favoriti in entrambe le finali e si sono confermati i più forti, battendo per 2-0 il Canada nell’ultimo atto della competizione maschile e per 2-0 la Svizzera in quello del femminile. Due vittorie identiche nel punteggio, meno nell’andamento, perché mentre le “girls” a Ospitaletto hanno dominato, chiudendo in meno di due ore e mezza grazie alle vittorie di Choi Yoonseol (6-2 6-0 a Mila Knaus) e Lim Yeonkyung (6-3 6-1 a Taleah Halloun), il duello dei “boys” giocato a Brescia ha invece proposto due singolari super equilibrati. Merito (anche) del capitano canadese, che rispetto alla sfida contro la Corea del Sud già giocata nel Gruppo A ha voluto cambiare le carte in tavola, schierando nei singolari Dustin Huang e Vlad Lupu. Mossa azzeccata, perché a differenza delle sfide di quattro giorni prima stavolta c’è stata battaglia, anche se il campo ha dato comunque ragione ai coreani.

Minchan Kwon ha firmato l’1-0 battendo Huang per 6-4 7-6, in un duello giocato per buona parte sulla terra battuta all’aperto e poi migrato sul cemento indoor, dopo la terza interruzione per pioggia e dopo che il canadese aveva gettato al vento un vantaggio di 5-3 (con tanto di set-point mancato). Ancora più equilibrata la sfida successiva, una splendida battaglia di angoli mancini fra Yoonjae Suh e il talento Vlad Lupu. Perso il primo set, e malgrado un fastidio al ginocchio, il brevilineo canadese è riuscito a trascinare la sfida al terzo set, mostrando una qualità di gioco notevole. È anche partito meglio nel match tie-break ai 10 punti, portandosi in vantaggio per 3-1, ma poi ha perso brillantezza e anche cinque punti di fila, smarrendo il contatto col rivale che ha chiuso al secondo match-point, col punteggio di 6-4 2-6 10/7. Grazie ai due nuovi successi, la Corea del Sud (premiata dagli organizzatori e da Luca Pomarici, consigliere del Comune di Brescia) si conferma la dominatrice degli anni recenti del Lampo Trophy: dal debutto datato 2022 i coreani si sono presi sei degli otto titoli in palio, equamente divisi fra maschile e femminile. “Chiudiamo un’altra edizione di grande successo – il commento di Gianni Capacchietti, ideatore e direttore del Lampo Trophy –, caratterizzata da un livello di gioco davvero elevato. Un grande applauso alla Corea, che si è confermata inavvicinabile, ma anche a tutte le altre nazionali partecipanti. Ci auguriamo di ritrovarle nel 2026. A livello organizzativo è filato tutto liscio, a partire dalla gestione dei due club: devo ringraziare il Tennis Forza e Costanza 1911 e il Centro Tennis Ospitaletto, senza dimenticare staff, istituzioni e naturalmente gli sponsor. Tutti elementi fondamentali per permetterci di riproporre ogni anno un evento simile, cercando di migliorarci di continuo”.

ATLETI AL TUO FIANCO AL LAMPO TROPHY

Come già nelle passate edizioni, anche quest’anno il Lampo Trophy ha rinnovato la collaborazione col progetto Atleti al tuo fianco. Il dottor Alberto Tagliapietra, medico chirurgo responsabile nazionale dell’iniziativa di Arenbì Onlus, ha spiegato ai giovani tennisti e agli staff delle nazionali l’importanza della vicinanza del mondo dello sport alle persone che affrontano un tumore, coinvolgendo le squadre nella campagna fotografica #squadramaniesorriso, volta a sensibilizzare sul valore della presenza fisica e del supporto emotivo in oncologia.

TORNEO FEMMINILE – FINALE

Corea del Sud b. Svizzera 2-0

Choi Yoonseol (Kor) b. Mila Knaus (Sui) 6-2 6-0, Lim Yeonkyung (Kor) b. Taleah Halloun (Sui) 6-3 6-1.

TORNEO MASCHILE – FINALE

Corea del Sud b. Canada 2-0

Minchan Kwon (Kor) b. Dustin Huang (Can) 6-4 7-6, Yoonjae Suh (Kor) b. Vlad Lupu (Can) 6-4 2-6 10/7.

