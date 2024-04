3-3 casalingo per il Tc Crema in Serie C: domenica lo scontro diretto per il primo posto

Qualche rimpianto c’è, nascosto qua e là nei tre incontri persi al terzo set nella sfida infrasettimanale di Serie C di giovedì, ma il 3-3 casalingo del Tennis Club Crema contro la Canottieri Milano porta con sé anche un punto preziosissimo. Perché la formazione maschile capitanata da Francesco Longhino ha conservato il proprio posto in zona play-off, facendo un passo importantissimo verso la seconda fase del campionato regionale. In sostanza, per evitare di chiudere in perfetta parità con la terza classificata, ai cremaschi basterà vincere un solo incontro nella quinta e ultima giornata di domenica 28 aprile (in trasferta a Castiglione delle Stiviere, contro la Mutti & Bartolucci Tennis Clinic). Uno scenario decisamente alla portata, che renderebbe impossibile l’aggancio al secondo posto da parte della Canottieri Milano, anche in caso di successo per 6-0 dei meneghini nella sfida contro Romano di Lombardia.

Nel duello di giovedì, la parità dei singolari – con le vittorie per il Tc Crema di Marco Ricci e Luca Toscani (e le sconfitte di Andrea Bonfadini e Giacomo Nava) – è stata ribadita dai successivi doppi, giocati in contemporanea. Bonfadini e Giorgio Pezzotta hanno riportato i padroni di casa in vantaggio battendo senza grandi difficoltà la coppia Casiraghi/Bulatovic (6-3 6-0), mentre l’altra sfida è stata un’autentica battaglia che dopo tre set e due tie-break ha premiato la coppia milanese, composta dal veterano Christian Persico e da Matteo Sertori. Fra due giorni la quinta e ultima sfida, con in palio la possibilità di chiudere il girone 9 al comando e conquistare i play-off da prima della classe. Proprio come già riuscito alla squadra femminile.

Serie C maschile – Quarta giornata girone 9

Tennis Club Crema vs Canottieri Milano 3-3

Marco Ricci (C) b. Andrea Bulatovic (M) 6-1 6-2, Matteo Sertori (M) b. Andrea Bonfadini (C) 6-4 4-6 6-2, Christian Persico (M) b. Giacomo Nava (C) 2-6 7-6 6-4, Luca Toscani (C) b. Fabrizio Casiraghi (M) 2-6 6-4 6-4, Bonfadini/Pezzotta (C) b. Casiraghi/Bulatovic (M) 6-3 6-0, Persico/Sertori (M) b. Longhino/Ricci (C) 6-2 6-7 10/5.

Leggi anche: