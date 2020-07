Serie A2, a Torino un pari che fa sognare il Ct Ceriano. Tra sette giorni il match decisivo

Il Club Tennis Ceriano non perde la vetta del girone 1 conquistata dopo la prima giornata del Campionato di Serie A2. E grazie al pareggio per 2-2 conquistato sui campi del Tennis Beinasco, continua la sua corsa verso i play-off. A Torino, le ragazze capitanate da Silverio Basilico hanno fornito una prova di cuore e solidità, recuperando due volte sulle padrone di casa, prima dallo 0-1 e poi dall’1-2. Ancora una volta è stato decisivo il doppio vinto da Camilla Scala e Rachele Zingale, una coppia tutta nuova ma che sembra già molto affiatata. Grazie a questo pareggio il Club di Ceriano Laghetto vola a quattro punti e resta in testa al primo raggruppamento in coabitazione con la formazione piemontese (che è in vantaggio su quella brianzola di un solo incontro nel computo dei parziali vinti). Ma tra sette giorni Ceriano andrà a Sassuolo per giocare contro l’ultima in classifica, mentre Beinasco ospiterà il Roma Eur, che si è imposto per 3-1 sulla formazione emiliana. Insomma, tutto può ancora succedere anche se la sfida per i play-off sembra un affare a due tra Ceriano e Beinasco.

Nella sfida di questa domenica, Basilico conferma la formazione che sette giorni prima aveva battuto Roma. L’inizio non è agevole perché Angelica Moratelli, non ancora al cento per cento, resiste un set contro Michele Alexandra Zmau, che poi nel secondo parziale dilaga. A rimettere le cose a posto ci pensa Camilla Scala, capace di centrare la seconda vittoria consecutiva in singolo con i colori di Ceriano superando Martina Colmegna per 7-6 6-2. Ma Beinasco ritrova il vantaggio grazie a Emma Rizzetto, a segno su Rachele Zingale per 6-3 6-4. Infine la stessa Zingale, in coppia con Camilla Scala, realizza un piccolo capolavoro recuperando un set di svantaggio alla coppia Zmau/Rizzetto, per poi vincere il super tie-break per 10/6. “Abbiamo fatto il massimo oggi – spiega Basilico – contro una squadra come Beinasco che in casa è davvero competitiva. La Scala si è confermata su ottimi livelli e anche la Moratelli è sempre stata in partita. Il doppio è stato molto tirato e le ragazze sono state bravissime ad approfittare di un lieve calo delle avversarie nel finale recuperando un match molto complicato. Adesso – conclude – l’obiettivo è quello di andare a Sassuolo per fare bottino pieno. Proveremo a vincere tutti gli incontri e vedremo cosa farà Beinasco contro Roma”. Domenica prossima dunque sarà già tempo di sentenze senza appello: il CTC, ancora una volta, è pronto a dare battaglia.

RISULTATI

SECONDA GIORNATA GIRONE 1

Tennis Beinasco – Club Tennis Ceriano 2-2

Michele-Alexandra Zmau (B) b. Angelica Moratelli (C) 7-5 6-1

Camilla Scala (C) b. Martina Colmegna (B) 7-6 6-2

Emma Rizzetto (B) b. Rachele Zingale (C) 6-3 6-4

Scala/Zingale (C) b. Zmau/Rizzetto (B) 2-6 6-1 10/6

CLASSIFICA GIRONE 1

Tennis Beinasco 4 punti

Club Tennis Ceriano 4 punti

Circolo Tennis Roma Eur 3 punti

Sc Sassuolo 0 punti

