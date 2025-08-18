Niente US Open junior per Vasamì: “Giocherò Challenger in Italia quest’estate”

Il numero 3 del mondo under 18, Jacopo Vasamì, non sarà al via dello US Open Junior 2025. Nessuna sorpresa in realtà, ma una decisione ponderata già inizio stagione, con l’idea di concludere il proprio percorso giovanile con l’assalto a Roland Garros e Wimbledon, dove non è poi andato oltre il terzo turno. Ad ogni modo un tassello importante era arrivato poche settimane prima con il trionfo al Trofeo Bonfiglio, primo italiano a riuscirci dopo Gianluigi Quinzi nel 2012.

Il classe 2007, seguito da Fabrizio Zeppieri al Club Nomentano di Roma, è fresco del successo in doppio al Challenger di Todi, dove in coppia con Filippo Romano ha superato Ingildsen/Cukierman con un netto 6-4 6-3 nel match per il titolo. In singolare, invece, dopo l’esordio positivo su Gabriele Maria Noce (7-6 6-4) ha dovuto arrendersi al futuro finalista Stefano Travaglia, con un onorevole 6-4 6-3.

Non è un caso, dunque, che Vasamì – oggi numero 638 del ranking ATP in singolare – abbia scelto di concentrare la sua estate giocando a livello Challenger. Lo ha confermato lui stesso a Spazio Tennis: “Giocherò i Challenger di Como, Genova e Biella. L’esperienza dello US Open l’ho fatta l’anno scorso, in questo momento per me la priorità è crescere a questo livello e raccogliere punti per migliorare la mia classifica“. Orfana di Vasamì e Pierluigi Basile, l’Italia non avrà giocatori nel tabellone principale dello US Open under 18. Nelle qualificazioni spetterà a Gabrielle Crivellaro (un posizione fuori dal main draw) e Michele Mecarelli l’arduo compito di ottenere un posto in tabellone. Nel torneo femminile invece neanche un’azzurra tra main draw e qualificazioni.