Ana Ivanovic chiede il divorzio: finisce dopo nove anni il matrimonio con Bastian Schweinsteiger

La notizia che nessuno si aspettava è diventata realtà: Ana Ivanovic ha ufficialmente chiesto il divorzio da Bastian Schweinsteiger, nove anni dopo quel matrimonio da sogno che aveva fatto sognare milioni di fan. Uno dei power-couple più iconici dello sport si scioglie così, tra voci di affari segreti, viaggi lontani da casa e una distanza sempre più evidente negli ultimi mesi.

Secondo quanto riportato da BILD, l’ex numero uno del tennis mondiale ha depositato le carte del divorzio presso il Tribunale distrettuale di Monaco lo scorso novembre, confermando una separazione già nell’aria. Ivanovic, che oggi vive a Palma de Mallorca, avrebbe anche richiesto l’affidamento e il mantenimento dei tre figli della coppia: Luka, Leon e il piccolo Teo, nato nel 2023.

Ivanovic e Schweinsteiger si erano conosciuti nel 2014, ai tempi del Bayern Monaco, diventando presto una delle coppie più amate e fotografate dello sport. Nel 2016 il matrimonio da favola a Venezia, pochi mesi prima del ritiro della campionessa serba dal tennis. Sembravano inseparabili. Sembravano.

Il 2024 l’anno della crisi profonda

Già in primavera, Daily Mail Sport aveva parlato di una “crisi profonda”, alimentata da stili di vita sempre più distanti: lui costantemente in viaggio per i suoi ruoli da opinionista televisivo, lei divisa tra la Spagna e la Serbia, dove poteva contare sull’aiuto della famiglia per crescere i bambini.

A giugno, fonti tedesche hanno diffuso immagini e testimonianze di Schweinsteiger mentre baciava un’altra donna, una misteriosa bulgara conosciuta solo come “Silva”. I due avrebbero viaggiato insieme in Marocco e trascorso del tempo a Mallorca, facendo scattare l’allarme definitivo. BILD sostiene che la relazione andasse avanti dall’estate del 2024.

Secondo il settimanale Bunte, Ana avrebbe perfino tentato di salvare il matrimonio “per il bene della famiglia”, fino a quando l’ex campione del mondo non le avrebbe confessato di voler “vivere liberamente”. A quel punto, la decisione: divorzio immediato. L’ultima apparizione pubblica dei due risale alla Laver Cup di settembre 2023, seguita da un post natalizio su Instagram.

Poi, il silenzio. Un silenzio che oggi prende forma e nome: fine della storia. I portavoce di entrambi hanno scelto di non commentare, alimentando ulteriormente il mistero che avvolge la separazione. La favola di Ana e Bastian, nata come una delle storie d’amore più scintillanti dello sport mondiale, si chiude così: con un titolo che nessuno avrebbe mai voluto leggere.