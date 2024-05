Serie B2, i ragazzi di Ceriano vincono ancora

Secondo successo consecutivo per la formazione maschile del Club Tennis Ceriano nella prima fase a gironi del campionato di Serie B2 2024. Dopo la netta vittoria casalinga di settimana scorsa contro il Circolo Tennis Cantù, il CTC sembra aver ingranato la marcia giusta e, nella quarta giornata, ha ottenuto tre punti preziosi nella trasferta di Vigevano contro il Selva Alta Sporting Club. Un 4-2 finale conquistato in rimonta che ha permesso alla squadra capitanata da Eugenio Ferrarini di volare al secondo posto nel quinto girone con 8 punti, a una sola lunghezza dalla capolista Sporting Club Saronno. E dire che la sfida era iniziata in salita con le sconfitte di Alessio Zanotti e Mattia Rossi nei primi due singolari. Il team brianzolo ha però dimostrato grande carattere, ottenendo prima il pareggio grazie alle vittorie firmate da Lorenzo Furia (6-2 6-2 a Leonardo Fiocchi) e Matej Vocel (6-1 6-4 a Lorenzo Conti). Poi ha completato il sorpasso grazie ai match di doppio: Zanotti e Rossi si sono imposti su Dadda/Rodolfo Masera col punteggio di 6-3 6-4, mentre il duo Vocel/Furia l’ha spuntata 12-10 nel super tie-break contro Conti/Beraldo. Visto che nell’ultima giornata il CTC osserverà il proprio turno di riposo, saranno decisive le prossime due sfide: domenica 2 giugno in casa contro il Tirumapifort di Chivasso e sette giorni più tardi contro la capolista Saronno. Una vittoria in questo “derby” potrebbe consentire al Club Tennis Ceriano di mantenere le prime due posizioni del raggruppamento. Il regolamento del campionato prevede infatti che le prime classificate di ogni girone siano direttamente ammesse al Campionato di Serie B1 nel 2025 mentre le seconde possano disputare un match con formula di andata e ritorno per giocarsi l’accesso alla categoria superiore.

Campionato di Serie B2 2024 – Quarta giornata

Selva Alta Vigevano – Club Tennis Ceriano 2-4

Davide Dadda (S) b. Alessio Zanotti (C) 7-5 4-6 6-4; Lorenzo Beraldo (S) b. Mattia Rossi (C) 6-4 6-4; Lorenzo Furia (C) b. Leonardo Fiocchi (S) 6-2 6-2; Matej Vocel (C) b. Lorenzo Conti (S) 6-1 6-4; Zanotti/Rossi (C) b. Dadda/Rodolfo Masera (S) 6-3 6-4; Vocel/Furia (C) b. Conti/Beraldo (S) 6-3 2-6 12/10.

Leggi anche: