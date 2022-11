Serie A2, Ceriano vola ai play-off. La promozione è a un passo

“Abbiamo un conto aperto con la Serie A1 e vogliamo chiuderlo”. Il capitano del Club Tennis Ceriano, Silverio Basilico, festeggia ma guarda già avanti. Perché la vittoria di oggi in casa contro la Società Canottieri Casale conta più per il morale che per la classifica. Già, perché con il successo odierno il CTC conquista matematicamente un primo posto nel girone 1 che, di fatto, era già suo, frutto di cinque vittorie e un solo pareggio. Anche una sconfitta di misura non avrebbe pregiudicato la leadership nel raggruppamento che vale l’accesso al secondo turno del play-off promozione. “Siamo contentissimi di aver sfruttato questo match point. Anche se bastava un singolo punto, vincere sul campo è sempre importante e le ragazze lo hanno fatto benissimo” ha aggiunto il capitano. Ora il CTC attende di conoscere il nome dell’avversaria nella decisiva sfida promozione che si terrà con formula di andata e ritorno giovedì 8 e domenica 11 dicembre prossimi: nel primo turno dei play-off si fronteggeranno il TC Padova, secondo classificato nel girone 2 e il Park Tennis Genova che, in virtù del successo odierno contro il CS Plebiscito ha conquistato il terzo posto nel girone 1 alle spalle del CT Bologna.

Passando alla cronaca dell’incontro, vittoria convincente per Maria Aurelia Scotti che supera Agnese Taverna per 6-0 6-2, mentre Camilla Scala, al rientro dopo un infortunio, gioca un set contro Alessia Bellotti a buon ritmo prima di abbandonare il campo per precauzione. Ottima prova anche per Rachele Zingale che lascia appena un gioco all’avversaria nel singolare e, nel doppio con Scotti, fissa il punteggio finale sul 3-1. Tutto proprio come lo scorso anno o quasi, quando dopo una fase a gironi praticamente perfetta, la squadra brianzola era giunta fino all’ultimo turno dei play-off promozione prima di cedere per un solo match contro Verona. Quello che c’è di diverso quest’anno sembra essere la convinzione di un team cresciuto nel carattere oltre che dal punto di vista tecnico. “Ci approcciamo a questa finale con la consapevolezza che possiamo farcela e con la certezza che daremo il massimo” conclude Basilico. Appuntamento dunque a domenica 4 dicembre con il primo turno dei play-off che le ragazze del CTC guarderanno da casa per conoscere il nome delle avversarie. Ora la Serie A1 è davvero vicina.

RISULTATI

Settima giornata Girone 1

Club Tennis Ceriano – Società Canottieri Casale 3-1

Maria Aurelia Scotti (Ce) b. Agnese Taverna (Ca) 6-0 6-2; Alessia Bellotti (Ca) b. Camilla Scala (Ce) 6-4 rit.; Rachele Zingale (Ce) b. Elisa Casella (Ca) 6-0 6-1; Zingale/Scotti (Ce) b. Taverna/Casella (Ca) 6-1 6-4.

CLASSIFICA FINALE GIRONE 1

1. CT Ceriano, 16 punti

2. CT Bologna, 13 punti

3. Park Tennis Genova, 10 punti

4. Cus Catania, 8 punti

5. TC Prato, 7 punti

6. CS Plebiscito, 5 punti

7. Società Canottieri Casale, 0 punti

