Cagliari cade a Padova ma spera ancora: sarà il sorteggio a decidere la qualificata per i play-off

Il sogno del Tennis Club Cagliari di accedere ai play-off promozione del Campionato femminile di Serie A2 sarà affidato al sorteggio. È il verdetto della settima e ultima giornata del girone 2, che ha visto la formazione sarda arrendersi per 3-1 sui campi veloci del Tennis Club Padova, che la precedeva di un punto e col successo si è garantito il secondo posto finale, alle spalle del Circolo Tennis Palermo. Ma, come accennato, c’è ancora una speranza di play-off anche per il team sardo, che in virtù della vittoria conquistata nel doppio ha agguantato al terzo posto il Tennis Beinasco. Le due formazioni hanno chiuso in perfetta parità: 10 punti ciascuna grazie a tre successi e un pareggio, 14 incontri vinti nel corso della stagione e il 2-2 nello scontro diretto in Piemonte della prima giornata del campionato. Vuol dire che a stabilire la squadra che chiuderà al terzo posto accedendo alla seconda fase del campionato (mentre la quarta terminerà qui la sua stagione) sarà il sorteggio di martedì 29 novembre alle ore 11, tenuto dal commissario di gara nazionale nella sede FIT di Roma. Una possibilità che per il Tennis Club Cagliari si era allontanata dopo le tre sconfitte in singolare, con Marcella Dessolis battuta da Federica Prati (6-1 6-1), Barbara Dessolis superata da Oana-Georgeta Simion (6-4 6-0) e Beatrice Zucca sconfitta da Lavinia Luciano (6-3 6-4), ma è diventata realtà grazie a un doppio lottato punto su punto, vinto per 6-3 7-6 dalle sorelle Dessolis contro Lavinia Luciano e Valentina Trevisan.

Le due ragazze del Tennis Club Cagliari l’hanno spuntata dopo 89 minuti di battaglia, riuscendo a tenere i nervi saldi nelle fasi finali di un secondo set nel quale hanno dovuto cancellare alle rivali tre set-point (uno nel decimo game, due nel dodicesimo), prima di guadagnarsi il tie-break e chiudere per 7 punti a 5 al primo match-point. “Per noi – ha detto capitan Martin Vassallo Arguello – è stata un’ottima trasferta, nella quale ancora una volta abbiamo schierato le nostre tre ragazze del vivaio. È la prova di come il loro livello stia salendo: anche contro una delle formazioni più forti del girone sono riuscite a giocare degli ottimi incontri. In particolare il doppio: Marcella e Barbara hanno vinto una partita durissima, conquistando un successo che ci dà l’opportunità di andare al sorteggio per i play-off. Speriamo in bene, ma anche se la fortuna dovesse voltarci le spalle il nostro è stato comunque un buonissimo campionato. Siamo contenti di quanto fatto dalle ragazze, del loro atteggiamento, della professionalità mostrata e di quanto tengono sia al circolo sia al nostro progetto”. Nel maschile, invece, è terminata con una sconfitta la stagione della formazione di Serie A2, già matematicamente retrocessa e battuta per 4-2 a Cagliari dalla capolista Tennis Club Santa Margherita Ligure. Fra le note positive la splendida vittoria in singolare di Alberto Sanna, che ha avuto la meglio per 6-4 7-6 contro un ottimo giocatore come Andrea Basso, già numero 301 della classifica mondiale Atp. Nel 2023 la formazione capitanata da Stefano Mocci ripartirà dalla Serie B.

RISULTATI

SERIE A2 FEMMINILE

Settima giornata Girone 2

Tennis Club Padova vs Tennis Club Cagliari 3-1

Federica Prati (P) b. Marcella Dessolis (C) 6-1 6-1, Oana-Georgeta Simion (P) b. Barbara Dessolis (C) 6-4 6-0, Lavinia Luciano (P) b. Beatrice Zucca (C) 6-3 6-4, B. Dessolis/M. Dessolis (C) b. Luciano/Trevisan (P) 6-3 7-6(5).

CLASSIFICA FINALE GIRONE 2

1) Circolo Tennis Palermo, 16 punti (19-5)

2) Tennis Club Padova, 14 punti (17-7)

3) Tennis Club Cagliari, 10 punti (14-10)

3) Tennis Beinasco, 10 punti (14-10)

5) Tennis Training, 7 punti (11-13)

6) Tennis Club Baratoff, 3 punti (8-16)

7) Circolo Tennis Lucca, 0 punti (1-23)

RISULTATI

SERIE A2 MASCHILE

Settima giornata Girone 1

Tennis Club Cagliari vs Tennis Club Santa Margherita Ligure 2-4

Giacomo Nosei (S) b. Mattia Secci (C) 6-4 6-2, Alberto Sanna (C) b. Andrea Basso (S) 6-4 7-6, Nicolas Tassara (S) b. Stefano Mocci (C) 6-0 ritiro, Luca Castagnola (S) b. Nicola Porcu (C) 6-1 6-3, Mocci/Secci (C) b. Tassara/Romano (S) 1-0 ritiro, Castagnola/Nielsen (S) b. Porcu/Sanna (C) 6-2 6-2.

