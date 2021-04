Da domenica la Serie C di Crema, con un team sempre più giovane

Sette under su nove, ma con tanta voglia di essere protagoniste. È la ricetta del Tennis Club Crema per l’edizione 2021 della Serie C, al via domenica 11 aprile con la trasferta al Tennis Game di Bregnano (Como). Dopo aver puntato alla promozione in B già nelle passate stagioni, la formazione capitanata da Daniela Russino ci riprova quest’anno con un team ancora più giovane, ma che ha sempre in Lidia Mugelli e Giulia Finocchiaro i suoi principali punti di forza. Le due, rispettivamente classe 1997 e 2004 e fra le atlete di punta del settore “full time” del Tc Crema, hanno già mostrato in passato di poter fare ottime cose e puntano a ripetersi insieme a due nuove compagne molto promettenti, come la 2.7 Margherita Trolese e la 2.8 Federica Santaniello, anche quest’ultima di base al Tennis Club Crema. Il team è inserito nel Girone 1, e fra gli otto in gara è uno dei meglio attrezzati. “Abbiamo ringiovanito ulteriormente la squadra – racconta la capitana Daniela Russino – e le ragazze formano un gruppo niente male. L’obiettivo è quello di dare il massimo per provare a fare più strada possibile. Accederà alla seconda fase solo la prima classificata del girone, quindi non sarà per niente semplice, ma siamo pronte a giocarcela con tutte le avversarie”.

Nella formazione anche Marta Bettinelli, che però in questo momento si trova negli Stati Uniti per l’ultimo anno di college, più l’under 14 Thea Alessandra Tamirsi e le giovanissime under 12 Elisabetta Vismara, Bianca Maria Bissolotti e Sofia Zanotti. Buona parte delle ragazze arrivano da un ottimo periodo di forma: sia Federica Santaniello sia Bianca Maria Bissolotti sono recentemente arrivate in finale nella prima tappa della macroarea nord-ovest del circuito nazionale Junior Next Gen, sui campi dello Sporting Milano 3 di Basiglio, mentre Elisabetta Vismara ha vinto a Sondrio la prima tappa lombarda del circuito Kinder Tennis Trophy. Domenica 18 aprile la prima sfida del team sulla terra di casa, contro il Tc Boschetto di Abbiategrasso, seguita da quelle del 2 maggio (Tennis Club Lombardo, Milano) e 30 maggio (Scuola Tennis Gigi Nembro, Bergamo). In trasferta, invece, anche i duelli con Milago Tennis Center (provincia di Milano, 25 aprile), Quanta Club Milano (9 maggio) e Club Tennis Ceriano (Monza e Brianza, 23 maggio). Ogni sfida prevede tre singolari e un doppio: la prima classificata di ogni girone accede al tabellone nazionale per la promozione in Serie B2, mentre le ultime due si giocano la salvezza ai play-out. “Puntiamo a migliorare giornata dopo giornata – chiosa Daniela Russino – e a tener testa anche alle avversarie più temibili. Nel tennis non è mai detta l’ultima parola”.

TENNIS CLUB CREMA: LA FORMAZIONE

Lidia Mugelli (2.5), Giulia Finocchiaro (2.6), Margherita Trolese (2.7), Federica Santaniello (2.8), Marta Bettinelli (3.2), Thea Alessandra Tamirsi (3.5), Elisabetta Vismara (4.1), Bianca Maria Bissolotti (4.2), Sofia Zanotti (4.3).

IL CALENDARIO DEL GIRONE 1 DELLA SERIE C

Prima giornata – 11 aprile 2021

Tennis Club Lombardo vs Quanta Club

Milago Tennis Center vs Scuola Tennis Gigi

Tennis Club Boschetto vs Club Tennis Ceriano

Tennis Game vs Tennis Club Crema

Seconda giornata – 18 aprile 2021

Quanta Club vs Milago Tennis Center

Club Tennis Ceriano vs Tennis Club Lombardo

Scuola Tennis Gigi vs Tennis Game

Tennis Club Crema vs Tennis Club Boschetto

Terza giornata – 25 aprile 2021

Scuola Tennis Gigi vs Quanta Club

Tennis Club Lombardo vs Tennis Club Boschetto

Milago Tennis Center vs Tennis Club Crema

Tennis Game vs Club Tennis Ceriano

Quarta giornata – 2 maggio 2021

Club Tennis Ceriano vs Scuola Tennis Gigi

Tennis Club Crema vs Tennis Club Lombardo

Tennis Club Boschetto vs Quanta Club

Tennis Game vs Milago Tennis Center

Quinta giornata – 9 maggio 2021

Quanta Club vs Tennis Club Crema

Tennis Club Lombardo vs Tennis Game

Milago Tennis Center vs Club Tennis Ceriano

Tennis Club Boschetto vs Scuola Tennis Gigi

Sesta giornata – 23 maggio 2021

Club Tennis Ceriano vs Tennis Club Crema

Scuola Tennis Gigi vs Tennis Club Lombardo

Milago Tennis Center vs Tennis Club Boschetto

Tennis Game vs Quanta Club

Settima giornata – 30 maggio 2021

Quanta Club vs Club Tennis Ceriano

Tennis Club Crema vs Scuola Tennis Gigi

Tennis Club Lombardo vs Milago Tennis Center

Tennis Club Boschetto vs Tennis Game

