US Open, Darderi al secondo turno: montepremi, nuovo ranking, prossimo avversario

Luciano Darderi ha inaugurato con una vittoria il suo cammino allo US Open 2025. Il tennista azzurro ha superato con un comodo 6-2 6-1 6-2 l’australiano Rinky Hijikata, numero 96 del mondo, regalandosi la prima vittoria in carriera a New York nonché la prima in uno Slam sul cemento.

Il ritiro di Arthur Fils ha scatenato un effetto domino favorevole a Darderi, il quale è diventato testa di serie e ha evitato i migliori 32 nei primi due turni. La dea bendata gli ha poi sorriso, sorteggiandolo contro un rivale abbordabile come Hijikata, e Luciano ne ha approfittato per staccare il biglietto per il secondo turno. Darderi guadagna così punti preziosi in classifica, oltre a un assegno niente male, e soprattutto alimenta il sogno di un possibile terzo turno contro Carlos Alcaraz.

LE DICHIARAZIONI DI DARDERI

Quanti soldi ha guadagnato Darderi

Luciano Darderi si è assicurato ben 154.000 dollari. Già certo di un assegno da 110.000 dollari, grazie al successo contro Hijikata ha visto la cifra a lui riservata incrementare di ben 44mila dollari. Facendo la conversione in euro si tratta di poco più di 131.000 euro.

IL MONTEPREMI COMPLETO

Quale sarà la nuova classifica di Darderi

L’azzurro non difende alcun punto questa settimana, perciò il successo gli frutta un +40 in classifica, proiettandolo a quota 1.419. Virtualmente numero 32 del ranking ATP, potrebbe essere superato da Brandon Nakashima qualora lo statunitense vincesse il suo incontro di primo turno.

Chi sarà il prossimo avversario di Darderi

Al secondo turno, Darderi affronterà un giocatore americano. Il suo rivale uscirà dal derby tra wild card che mette di fronte Eliot Spizzirri e Stefan Dostanic. Si tratta di due giocatori promettenti e con più esperienza di Luciano sul cemento. Tuttavia Darderi ha più esperienza a livello ATP e non partirà affatto spacciato. Inoltre sarà spinto da una motivazione extra: in caso di successo, potrebbe regalarsi un indimenticabile terzo turno contro Alcaraz.