US Open 2025, Darderi: “Spero sia un punto di partenza”

Un esordio brillante, che non lascia diritto di replica all’avversario. Luciano Darderi batte Rinky Hijikata con un perentorio 6-2 6-1 6-2 nel primo turno degli US Open 2025, chiudendo in appena 1 ora e 24 minuti un match senza storia. L’azzurro ha dominato al servizio, vincendo il 94% dei punti con la prima (33/35).

“Non mi aspettavo un inizio così, arrivavo senza troppe partite sulle gambe e il mio avversario gioca bene sul cemento – le parole di Darderi, diventato testa di serie n.32 dopo la rinuncia di Arthur Fils –. Il servizio ha funzionato bene, ma non è un caso. Ci abbiamo lavorato per anni. Finalmente sto giocando il tennis che volevo e spero che questo sia davvero un punto di partenza“.

Inserito nella parte bassa del tabellone, Darderi è nello spicchio di tabellone del possibile terzo turno di Carlos Alcaraz. Prima, però, dovrà affrontare al secondo turno il vincente del derby americano tra Eliot Spizzirri (n.127 ATP) e Stefan Dostanic (n.389 ATP): sulla base di quanto visto, un match sicuramente alla sua portata per tentare di confermarsi e raggiungere per la seconda volta in carriera un terzo turno Slam, dopo quello ottenuto a Wimbledon.

Intervenuto ai microfoni di SuperTennis a fine match, Darderi si è detto soddisfatto del percorso complessivo: “Ho capito i momenti importanti della partita. Giocare sui campi secondari non è semplice perché c’è tanto rumore intorno. Lo scorso anno contro Baez qui ci ho quasi perso, quindi sono contento dei progressi fatti“.