Cobolli in campo a Roma per l’ATV Legends Open: “Un sogno giocare con Santopadre”

Tra tennis e ricordi: all’ATV Legends Open la parola è finalmente passata al campo. La giornata inaugurale della prima edizione del torneo-esibizione in programma fino all’8 giugno presso il Circolo Antico Tiro a Volo di Roma è stata un assoluto successo. Numerosissimo il pubblico che ha assistito alle partite di otto campioni del passato nella kermesse ad ingresso gratuito organizzata da Sport Club con la partecipazione di Luigi Capasso, Tommaso Poliandri e Luca D’Agostino, beneficiata del supporto della sponsor agency Governale ADV e patrocinata dalla Federazione Italiana Tennis e Padel, dalla Città Metropolitana di Roma Capitale e dall’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport e Turismo di Roma. Oltre a Paolo Lorenzi, Vincenzo Santopadre, Marco Meneschincheri, Stefano Pescosolido, Giorgio Galimberti, Stefano Cobolli, Daniele Bracciali e Potito Starace, anche il numero 26 ATP Flavio Cobolli è stato protagonista in campo per un match tie-break d’eccezione giocato al fianco di Santopadre contro la coppia Starace/Lorenzi. Domenica in programma, a partire dalle ore 10, le semifinali, la finale quinto e sesto posto e la finalissima.

ATV Legends Open al via, Cobolli ospite d’eccezione – “Giocare con Vincenzo è sempre stato il mio sogno, è il mio padrino di battesimo e ho sempre avuto il desiderio di giocare un doppio con lui. Oggi lo abbiamo fatto e mi sono divertito tantissimo. Sono esperienze che nella carriera a volte fanno bene”. Così Flavio Cobolli, numero 26 ATP, protagonista della prima giornata dell’ATV Legends Open sui campi del Circolo Antico Tiro a Volo. Il tennista romano ha disputato un match tie-break insieme a Vincenzo Santopadre contro la coppia Starace/Lorenzi, regalando grande spettacolo al pubblico presente. Definite anche le semifinali della prima edizione del torneo-esibizione organizzato da Sport Club, dove ad incontrarsi saranno Paolo Lorenzi e Stefano Pescosolido da una parte e Vincenzo Santopadre e Potito Starace dall’altra. Con due successi su due, dopo i problemi fisici accusati da Giorgio Galimberti e Daniele Bracciali, Lorenzi ha chiuso con un en plein la fase a gironi: “Mi piace pensare di non aver mai smesso, ma purtroppo il tempo passa per tutti. Devo davvero fare i complimenti all’organizzazione, che ha ideato questo evento. È bellissimo ritrovarsi qui con ex giocatori, con i quali abbiamo condiviso tante esperienze indimenticabili e devo dire che ho visto anche delle partite di altissimo livello. Io sono stato avvantaggiato dal fatto di aver smesso un po’ più tardi di giocare”. Vittorioso per 6-3 su Vincenzo Santopadre e per 6-2 su Marco Meneschincheri, il direttore degli Internazionali BNL d’Italia ha sottolineato: “Mancava un po’ a tutti ritrovarsi in campo perché un po’ di sana competizione fa sempre bene. Lo spirito incarnato dall’ATV Legends Open è proprio questo e spero che sia la prima edizione di una lunga serie”. Ad aprire il programma della giornata conclusiva sarà, a partire dalle ore 10, la sfida tra Lorenzi e Pescosolido, prima della semifinale tra Santopadre e Starace, della finale quinto e sesto posto tra Stefano Cobolli e Marco Meneschincheri e della finalissima del torneo.

Poliandri: “Credo in un futuro per questo torneo” – Dopo un inizio così, l’organizzazione del torneo non può che essere soddisfatta e sognare in grande, come confermato da Tommaso Poliandri: “È un onore aver ospitato, tra gli altri campioni, anche Flavio Cobolli in questa prima giornata dell’ATV Legends Open. Era venuto all’Antico Tiro a Volo per seguire le partite del padre Stefano e ci ha dato la sua disponibilità per disputare un match tie-break e per regalare una bellissima esperienza a tutto il pubblico e ai soci del circolo. La sua presenza ha arricchito l’intero programma che è già stato reso spettacolare da queste otto leggende del tennis che si stanno contendendo il titolo della prima edizione del torneo. Ho visto davvero un ottimo livello in campo e ci tengo a ringraziare ancora una volta la Federazione Italiana Tennis e Padel che ha patrocinato l’evento insieme alla Città Metropolitana di Roma Capitale e dall’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport e Turismo di Roma. Grazie anche a tutti gli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione della kermesse, che spero che penso possa avere un grande futuro e diventare un appuntamento fisso”.

Leggi anche: