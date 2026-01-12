Australian Open 2026: Pellegrino subito fuori, passa Sweeny

Finisce al primo turno delle qualificazioni l’avventura di Andrea Pellegrino all’Australian Open 2026. L’azzurro è uscito sconfitto in tre set dal match contro il padrone di casa Dane Sweeny che si è imposto col punteggio di 6-2 4-6 6-3. Nel prossimo turno l’australiano sfiderà lo svizzero Jerome Kym, reduce dal successo per 6-3 6-0 contro il boliviano Juan Carlos Prado Angelo, per un posto in finale. A nulla è valsa l’ottima reazione messa in campo dal tennista italiano nel secondo parziale, resta l’amarezza per non aver portato fino al termine del match il break di vantaggio maturato nel terzo e decisivo set.

PELLEGRINO-SWEENY: LA PARTITA

Nel primo set ottima partenza di Pellegrino che conquista break in apertura e si porta sul 2-0. La palla break difesa nel terzo gioco suona come una sveglia per Sweeny che conquista tutti e sei i giochi successivi. Nella seconda frazione l’azzurro non si perde d’animo ed è nuovamente il primo ad allungare ma esattamente come nel primo parziale l’australiano riesce ad acciuffare la parità. Il numero 139 del mondo non ci sta e piazza immediatamente un nuovo break che decide il parziale. Nel terzo e decisivo set, parte ancora avanti l’italiano con il break ottenuto nel terzo game ma come nel secondo parziale arriva l’immediato contro break del numero 183 del mondo. Sweeny prende nuovamente fiducia e nell’ottavo gioco firma il break che di fatto decide il match.