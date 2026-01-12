WTA 500 Adelaide, ritiro per Tauson contro Tomlijanovic: il motivo e cosa succede con le scommesse

Arriva il ritiro per Clara Tauson contro Ajla Tomljanovic al termine del primo set perso 7-6(5), dopo un rapido intervento del fisioterapista, la tennista danese ha optato per il ritiro. Dopo un primo set combattuto ed equilibrato dove Tauson è stata brava a recuperare il break e, ad annullare due set pooint, al termine del tie break ha terminato qui il suo torneo.

RITIRO TAUSON, COSA SUCCEDE CON LE SCOMMESSE

Nonostante la sfida fosse regolarmente iniziata, gran parte dei siti scommesse rimborsano gli esiti (Tauson perdente, Tomljanovic vincente), ma il consiglio è di controllare il regolamento del sito di betting sul quale avete piazzato la giocata. Verranno pagate regolarmente le quote relative al primo set, che si è concluso. Le quote che invece saranno rimborsate interessano il set