Australian Open 2026: Swiatek domina Inglis, ai quarti super sfida contro Rybakina

Iga Swiatek è l’ultima giocatrice, in ordine cronologico, a qualificarsi per i quarti di finale dell’Australian Open 2026. La numero 2 del mondo ha sconfitto nettamente la qualificata Maddison Inglis col punteggio di 6-0 6-3 in poco più di un’ora e dieci minuti di gioco. Un’ottima prestazione quella sfoderata dalla tennista polacca che nel prossimo turno sfiderà Elena Rybakina in quella che si preannuncia essere una sfida molto interessante ed equilibrata guardando i numeri. Il computo totale degli scontri diretti tra queste due giocatrici recita infatti sei vittorie per Swiatek e cinque per Rybakina. L’ultimo precedente sorride alla kazaka con la vittoria in rimonta 3-6 6-1 6-0 nella fase a gironi delle WTA Finals 2025.

SWIATEK-INGLIS: LA PARTITA

Come mostra il punteggio, il primo set è un assoluto assolo di Swiatek che oltre a chiudere 6-0 mostra totale sicurezza anche nei turni al servizio dove non concede alcuna palla break a Inglis. A inizio secondo parziale piccolo passaggio a vuoto della numero 2 del mondo che subisce break in apertura ma piazza immediatamente il contro break nel game successivo. La 28enne australiana ha il merito di restare in partita ma deve arrendersi sotto i colpi della giocatrice polacca che si aggiudica cinque dei sette game successivi e chiude 6-3.