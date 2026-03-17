Imprevisto per Medvedev: senza valigie a Miami a pochi giorni dall’esordio

Fresco finalista del Masters 1000 di Indian Wells 2026, in cui si è dovuto arrendere dopo due tie-break contro Jannik Sinner, Daniil Medvedev è volato in Florida in vista del suo esordio nella seconda tappa del “Sunshine Double”, il Masters 1000 di Miami. L’ex numero 1 del mondo, però, una volta atterrato ha appreso che le sue valigie non sono arrivate nella Magic City. Il russo, dunque, ha chiesto aiuto direttamente alla compagnia aerea tramite un tweet sul suo profilo X: “Ciao United Airlines, ho bisogno di un piccolo aiuto. Ieri ho viaggiato da Palm Springs alla Florida e nessuna delle mie valigie è arrivata a destinazione. Mi servirebbero per partecipare all’Open di Miami, potreste darmi una mano?”