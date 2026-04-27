Tabellone Challenger 175 Cagliari: tutti gli accoppiamenti

È stato sorteggiato il tabellone del Challenger 175 di Cagliari in programma dal 27 aprile al 3 maggio. Nel main draw del torneo molte figure eccellenti, tra cui Matteo Berrettini, atteso al match d’esordio con Patrick Kypson, e possibile prossimo avversario della testa di serie numero 1, Mariano Navone. Lorenzo Sonego prenderà parte al derby tutto italiano con Mattia Bellucci, mentre la wild card Federico Cinà se la vedrà con Juan Manuel Cerundolo. Presenti anche Matteo Arnaldi, ormai fuori dalla top 100, e Hubert Hurkacz, in cerca di riscatto dopo un avvio di stagione complicato.
Tabellone Sardegna Open
(1)Navone vs Bye
Kypson vs Berrettini
Nava vs Dzhumur
Svajda vs (6) Hurkacz
(4) Burruchaga vs Bye
(Alt) Pellegrino vs Q
Q vs Kovacevic
Vukic vs (8) Giron
(7) J. M. Cerundolo vs (WC) Cinà
Q vs (Alt) Arnaldi
(Alt) Echargui vs (Alt) Garin
Bye vs (3) Borges
(5) Sonego vs Bellucci
Q vs (WC) Cadenasso
(Alt) Travaglia vs (Alt) de Jong
Bye vs (2) Mannarino