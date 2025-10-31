WTA Finals 2025, Paolini salta il media day. Errani rassicura: “Non stava benissimo, ma sono fiduciosa”

Mancano poche ore al primo match che inaugura le WTA Finals 2025, ma da Riyadh non giungono buone notizie. Jasmine Paolini non ha infatti preso parte al tradizionale ‘Media Day’ che si tiene alla vigilia del torneo. A presentarsi ai microfoni dei giornalisti è stata la sola Sara Errani, che ha ovviamente aggiornato tutti sulle condizioni della sua compagna di doppio, con la quale dovrà scendere in campo sabato alle 13:30 italiane contro Muhammad/Schuurs.

“Jasmine purtroppo non sta benissimo, però è meglio che si riposi per oggi, per essere nelle migliori condizioni domani. Oggi non stava tanto bene, però sono fiduciosa che domani sarà al massimo”. Queste le parole della campionessa azzurra, riportate da SuperTennis.

‘Sarita’ si è poi soffermata anche sulle condizioni di gioco: “Siamo a oltre 600 metri di altitudine, quindi la palla vola, va molto veloce. Non sono le nostre condizioni ideali e preferite, però dovremo sicuramente adattarci nel migliore dei modi. Partendo dal presupposto che, quando vedo le avversarie, mi sembrano sempre tutte fortissime. Proveremo a fare il nostro meglio” ha sottolineato.