Iga Swiatek: “Vincere l’Australian Open sarebbe un sogno che diventa realtà”

Iga Swiatek
Aug 26, 2025; Flushing, NY, USA; Iga Swiatek (POL) hits to Emiliana Arango (COL) (not pictured) on day three of the 2025 U.S. Open tennis tournament at the USTA Billie Jean King National Tennis Center. Mandatory Credit: Robert Deutsch-Imagn Images/Sipa USA

Nella seconda metà del 2025 Iga Swiatek è tornata a esprimere il suo miglior tennis dopo una stagione su terra a dir poco turbolenta: lo certificano il suo primo titolo a Wimbledon e il secondo posto nel ranking WTA a fine anno. In una lunga intervista rilasciata a Clay, la tennista polacca ha parlato dell’evoluzione del circuito femminile, della stagione che si è appena conclusa e di cosa si aspetta dal 2026, partendo dall’Australian Open in programma dal 18 gennaio al 1° febbraio.

Il bilancio del 2025

La numero 2 del ranking WTA ha giudicato in modo positivo la sua annata e ha illustrato come il livello del circuito sia cresciuto notevolmente: “Penso che si sia visto, soprattutto durante le WTA Finals in cui ognuna di noi era in grado di vincere il torneo e per questo le partite sono state molto tirate”. Ha parlato poi di come sia cambiato il servizio in termini di velocità: “Se avessi servito a 185 km/h tre anni fa, penso che sarebbe stato un game changer, ma adesso che ho imparato a farlo, le ragazze servono a 195. Ovviamente non riguarda solo la velocità. È solo un esempio, ma credo che il nostro sport si stia evolvendo e che tutti stiamo giocando a un livello ottimo”.

“Orgogliosa di ciò che ho fatto”

Dal punto di vista numerico, non c’è una giocatrice che abbia disputato più partite (79) nel 2025 della polacca. “La stagione è stata molto impegnativa – ha detto Swiatek – ma sono molto fiera di quello che sono riuscita a fare. Sono contenta anche per il fatto che sia terminata perché ho giocato un gran numero di partite quest’anno. E l’agenda era piena”.

Il sogno Australian Open

Gli occhi di Swiatek sono adesso puntati solo al prossimo Australian Open: in caso di vittoria, infatti, la polacca diventerebbe l’undicesima giocatrice nella storia capace di vincere almeno una volta tutti e quattro i titoli del Grande Slam. Proprio in merito a ciò, la numero 2 al mondo è voluta intervenire: “Non mi pongo obiettivi in questo modo. Ovviamente è un traguardo che sogno di raggiungere e che voglio che accada un giorno, ma non andrò a Melbourne pensandoci ogni giorno. Gli Slam durano due settimane e può accadere di tutto. Quindi procederò passo dopo passo, partita dopo partita. La chiave per vincere è preparare al meglio il pre-stagione e poi si vedrà. Sicuramente, sarebbe un sogno che diventa realtà”.

A cura di Marco Della Calce

