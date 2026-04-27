Record per Jodar: 17 successi nei primi 25 match ATP, Sinner arrivò a 12

Il ‘fenomeno’ Rafael Jodar è esploso all’improvviso, prima il passaggio dal college al professionismo a fine 2025, poi l’exploit nei primi mesi del 2026 e il contemporaneo raggiungimento della top 50. Basterebbe questo per evidenziare l’eccezionalità del giovane spagnolo che ha sorpreso tutti con il suo rumoroso arrivo nel circuito maggiore. Non possono, però, essere dimenticati il successo nell’ATP 250 di Marrakech e l’ottimo torneo, terminato in semifinale, dell’ATP 500 di Barcellona.

C’è una statistica che su tutte fa presagire la concreta possibilità per Jodar di diventare un futuro campione: con il successo nel terzo turno del Masters 1000 di Madrid è diventato, infatti, il tennista che ha ottenuto il maggior numero di vittorie (17) nelle sue prime 25 partite nel circuito ATP.

Il confronto con i Big

Se non fosse sufficiente per riconoscere in lui le stigmate del predestinato, è decisamente interessante il paragone con i giocatori più forti di questo secolo. Al secondo posto di questa classifica si trovano Joao Fonseca e Rafael Nadal a quota 15, poco più indietro Carlos Alcaraz a 14. Appena fuori dal podio Jannik Sinner e Novak Djokovic con 12 vittorie, mentre Roger Federer si fermò a 11. Che sia arrivato il momento di un nuovo Rafael?