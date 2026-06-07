Zverev vince il Roland Garros 2026: a Wimbledon potrà superare Alcaraz in classifica ATP

Alexander Zverev solleva il Roland Garros 2026 e mette in bacheca il primo Slam della carriera. Il tennista tedesco consolida la terza posizione in classifica ATP e “vede” la seconda piazza di Carlos Alcaraz. Inattaccabile Jannik Sinner, primo in solitario con 13.500 punti, ecco come Zverev può prendersi il secondo posto nel ranking mondiale al termine di Wimbledon.

Sorpasso Zverev-Alcaraz

Zverev può puntare a tornare numero 2 del mondo dopo Wimbledon. L’assenza forzata di Carlos Alcaraz offre degli scenari interessanti al 29enne di Amburgo, che con una finale ai Championships potrebbe superare il murciano sette volte campione Slam.

Alcaraz ha già annunciato il forfait per l’ATP 500 del Queen’s e Wimbledon e perderà 1.800 punti, finendo per trovarsi con 8.160 punti dopo la stagione su erba. Zverev sui prati londinesi nel 2025 uscì al primo turno contro Rinderknech e nello swing su erba aveva raccolto solamente una finale nell’ATP 250 di Stoccarda e una semifinale nell’ATP 500 di Halle. Scalando i punti sia ad Alcaraz che Zverev, la situazione di classifica vede lo spagnolo a quota 8.160 e il tedesco a 6.930: raggiungendo la finale a Wimbledon (1.300 punti), il campione in carica del Roland Garros salirebbe in seconda posizione con 8.230 punti.

La classifica Atp dopo il Roland Garros

Jannik Sinner 13.500 punti Carlos Alcaraz 9.960 Alexander Zverev 7.305 Felix Auger-Aliassime 4.400 Ben Shelton 4.050 Alex de Minaur 3.855 Novak Djokovic 3.760 Daniil Medvedev 3.760 Taylor Fritz 3.720 Flavio Cobolli 3.540

La top 3 dopo Wimbledon

*sottratti i punti da difendere, **non parteciperà al torneo