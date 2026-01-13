Australian Open Opening Week 2026, ritiro Musetti contro Zverev: il motivo

Si è conclusa con il ritiro di Lorenzo Musetti la sfida d’esibizione contro Alexander Zverev valida per l’Australian Open Opening Week 2026. Al termine di un primo set lungo e combattuto, durato più di un’ora e vinto al tie-break per 9-7 dal tedesco, Musetti ha deciso di alzare bandiera bianca a causa di un infortunio. Dopo aver chiesto l’intervento del fisioterapista, si è avvicinato all’avversario per stringergli la mano.

Musetti, il motivo del ritiro

Il tennista azzurro non è entrato nei dettagli dell’infortunio, ma si è limitato a menzionare un problema fisico. Con ogni probabilità, semplicemente non voleva sforzare troppo il fisico a pochi giorni dall’inizio del primo Slam stagionale. A maggior ragione dopo un primo set intenso e dopo le fatiche di Hong Kong, dove ha raggiunto la finale sia in singolare che in doppio.