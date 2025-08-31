Us Open, Errani/Paolini una garanzia: l’Italia al femminile continua a sognare grazie al doppio

La coppia azzurra formata da Sara Errani e Jasmine Paolini, seconda testa di serie agli Us Open, continua a confermarsi tra le protagoniste assolute del circuito di doppio. Dopo aver messo in bacheca tre prestigiosi titoli in questa stagione – Doha, Roma e soprattutto il trionfo al Roland Garros – le italiane hanno centrato senza affanni la qualificazione agli ottavi di finale, liquidando in poco più di un’ora la coppia americana formata da McCartney Kessler/Peyton Stearns con un netto 6-4 6-1.

Il match ha visto Errani e Paolini imporsi con grande solidità: sempre lucide nei momenti chiave, hanno mostrato una notevole compattezza sia in risposta che nei turni di servizio. L’unico passaggio a vuoto è stato un break subito nel primo set sul 3-3, subito compensato da un immediato controbreak che ha ricacciato indietro le avversarie e segnato l’inerzia dell’incontro. Dal secondo parziale in poi, le azzurre hanno alzato il ritmo e imposto la loro superiore qualità tecnica ed esperienza, chiudendo i giochi senza concedere altre chance.

Nell’intervista a caldo, Sara Errani ha voluto sottolineare l’intesa speciale con la compagna: «Siamo molto amiche e ci supportiamo in tutto a vicenda. In campo ci divertiamo e questo ci dà la forza di spingerci sempre oltre, punto dopo punto». Parole che riflettono non solo l’armonia del duo, ma anche la chiave dei loro recenti successi: la capacità di trasformare la pressione in energia positiva.

Per un posto nei quarti di finale, Errani e Paolini se la vedranno ora con la coppia vincente del match tra Kato/Zarazua e Stollar/Wu, in programma nella serata italiana. Qualunque sia l’avversario, le azzurre si presenteranno forti di un percorso stagionale da sogno e con la chiara ambizione di spingersi sempre più avanti.