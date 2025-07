Luciano Darderi in finale all’ATP Umago 2025: quanto guadagna di montepremi e nuovo ranking

Inarrestabile Luciano Darderi, che dopo l’ottava vittoria consecutiva va in finale a Umago e continua a scalare il ranking. Il tennista italiano, già reduce dal trionfo nell’ATP 250 di Bastad, è a un passo dal titolo anche sulla terra rossa croata. Superato in semifinale l’argentino Camilo Ugo Carabelli con lo score di 7-6(6) 6-2. Ora c’è solo il vincente di Dzumhur-Taberner tra l’azzurro e il quarto titolo ATP, il terzo della stagione dopo il già citato successo in Svezia e quello in aprile a Marrakech. Per Darderi 165 punti ATP che gli permttono un gran bel balzo in classifica, passando dall’attuale n°46 alla posizione n°36. Per il nostro portacolori anche un assegno da 52.890€. Punti importanti anche in vista di un finale di stagione in cui Luciano difenderà poco o nulla, avendo incontrato diverse difficoltà nella seconda metà del 2024. Infatti con la vittoria odierna è già n°28 dell’ATP Race.

Intanto, una buona iniezione di punti e fiducia in vista della stagione sul veloce, con Darderi che dopo la finale volerà in Canada per il primo Masters 1000 nordamericano (QUI IL TABELLONE DI TORONTO)

MONTEPREMI E PUNTI ATP UMAGO 2025

LE FINALI ATP DI LUCIANO DARDERI (3V, 0P)

-ATP Cordoba 2024: Darderi b. Bagnis 61 64

-ATP Marrakech 2025: Darderi b. Griekspoor 76 76

-ATP Bastad 2025: Darderi b. De Jong 64 36 63

-ATP Umago 2025: Darderi vs. Dzumhur/Taberner

Leggi anche: