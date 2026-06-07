WTA 125 di Foggia 2026: Grant si ferma in finale ma si consola col best ranking

IL MATCH

Inizio di grande intensità, in cui le condizioni lente e le caratteristiche delle giocatrici in campo hanno dato vita a una lotta punto a punto: nel primo set, durato 72 minuti, ci sono state 17 palle break in totale. Copione completamente diverso nel secondo, dominato da Grant nonostante un medical timeout ricevuto a metà del set. È l’inizio di terzo parziale a dimostrasi decisivo: l’ennesima inversione di marcia nel match è troppo per l’azzurra, che cede con il traguardo in vista.