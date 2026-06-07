WTA 125 di Foggia 2026: Grant si ferma in finale ma si consola col best ranking

È da rimandare l’appuntamento con il primo trionfo nei WTA 125 per Tyra Grant, sconfitta in finale al ‘125’ di Foggia da Lyere Romero Gormaz per 7-5 0-6 6-2. Anche la spagnola andava a caccia del primo titolo personale, dopo aver perso le sue prime due finali nel 2025. L’azzurra classe 2008 può comunque consolarsi con il best ranking in carriera alla posizione 157.
IL MATCH
Inizio di grande intensità, in cui le condizioni lente e le caratteristiche delle giocatrici in campo hanno dato vita a una lotta punto a punto: nel primo set, durato 72 minuti, ci sono state 17 palle break in totale. Copione completamente diverso nel secondo, dominato da Grant nonostante un medical timeout ricevuto a metà del set. È l’inizio di terzo parziale a dimostrasi decisivo: l’ennesima inversione di marcia nel match è troppo per l’azzurra, che cede con il traguardo in vista.
È ancora da capire quali tornei giocherà Grant sull’erba, che però è già sicura della classifica necessaria per le qualificazioni a Wimbledon.