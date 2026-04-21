Qualificazioni Masters 1000 Madrid 2026: ritiro per Harris contro Faria, il motivo e cosa succede con le scommesse

Ritiro per Lloyd Harris contro Jaime Faria, nel corso del match valido per il turno finale delle qualificazioni al Masters 1000 di Madrid 2026. Infortunio alla gamba sinistra per il tennista sudafricano, che faticava nelle scivolate sulla terra battuta spagnola e ha deciso di fermarsi al termine del secondo set (vinto da Faria 6-3) e dopo aver vinto il primo 6-4. Accede al main draw Faria, che farà il suo debutto in un 1000.

RITIRO HARRIS, COSA SUCCEDE CON LE SCOMMESSE

La sfida è regolarmente cominciata, quindi parte dei siti scommesse rimborsa gli esiti (Harris perdente, Faria vincente). Il consiglio, però, è di controllare il regolamento del sito di betting sul quale avete piazzato la giocata. Verranno pagate regolarmente le quote relative al primo parziale, che si è concluso. Le quote che invece saranno rimborsate interessano il set betting. Infine, quelle sugli under e over games verranno pagate solo ed esclusivamente se l’esito risulta già certificabile.