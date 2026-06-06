Roland Garros 2026: Granollers/Zeballos di nuovo campioni, battuti Heliovaara/Patten in finale

Sono nuovamente Marcel Granollers e Horacio Zeballos i vincitori del doppio maschile del Roland Garros. Dopo l’edizione 2025, il duo spagnolo-argentino si aggiudica anche quella del 2026 battendo in modo abbastanza perentorio i numeri 2 del seeding Harri Heliovaara e Henry Patten. La finale termina 6-4 6-2 in 1 ora e 16 minuti. Nel primo set Heliovaara/Patten riescono a recuperare un break di svantaggio sul 3-3, ma perdono nuovamente il servizio e n0n rientrano più nel parziale. Molto più agevole, invece, il secondo set che vede i giustizieri di Bolelli/Vavassori allungare e gestire senza brividi fino alla conferma del titolo. Granollers/Zeballos con il Roland Garros 2026, salgono a quota tre Slam in coppia. Primo titolo stagionale per loro.