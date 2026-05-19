Qualificazioni Roland Garros 2026: Giustino lotta ma cede il passo a Jacquet

Si chiude subito l’avventura di Lorenzo Giustino nelle qualificazioni del Roland Garros 2026. L’azzurro viene sconfitto dalla testa di serie numero 32 Kyrian Jacquet, attuale numero 147 del mondo, con il punteggio di 6-3 7-6(4) in 1 ora e 36 minuti di gioco.

Un match nel quale si sono visti ancora gli acciacchi fisici che hanno condizionato Giustino nell’ultimo periodo. L’ultimo incontro disputato dall’italiano si era infatti concluso con un ritiro, arrivato ormai più di un mese fa nelle qualificazioni dell’ATP 500 di Monaco, mentre l’ultimo match realmente completato risaliva ai primi giorni di aprile.

Nel primo set la differenza arriva subito nel secondo game, quando Jacquet trova il break in apertura e indirizza immediatamente il parziale. Un vantaggio che il francese riesce poi a gestire fino al definitivo 6-3. Copione simile anche nel secondo set, con il break del francese arrivato già nel primo game. Questa volta però Giustino riesce a reagire nel finale, trovando il controbreak che gli permette di allungare il parziale fino al tie-break. Nel momento decisivo, però, è ancora Jacquet a essere più lucido, chiudendo 7-4 il tie-break e conquistando così l’accesso al secondo turno delle qualificazioni parigine. Il francese affronterà ora Toby Samuel, vincente all’esordio contro Martin Damm.