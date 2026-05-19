Entry List Wta Berlino 2026: partecipanti ed italiane presenti

L’entry list e le partecipanti del torneo Wta 500 di Berlino, in programma dal 15 al 21 sull’erba nella capitale tedesca. Chi succederà a Marketa Vondrousova nell’albo d’oro dell’ultimo grande torneo di avvicinamento a Wimbledon? L’entry list è di assoluto livello e lo spettacolo è assicurato. Attesa in tabellone anche la nostra Jasmine Paolini, che qui farà il suo debutto stagionale sui prati. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 del torneo Wta 500 di Berlino.
QUI IL CALENDARIO ATP CHALLENGER
ENTRY LIST WTA BERLINO 2026
- Aryna Sabalenka (BLR) — 1
- Elena Rybakina (KAZ) — 2
- Coco Gauff (USA) — 4
- Jessica Pegula (USA) — 5
- Amanda Anisimova (USA) — 6
- Elina Svitolina (UKR) — 7
- Mirra Andreeva (RUS) — 8
- Victoria Mboko (CAN) — 9
- Karolina Muchova (CZE) — 10
- Belinda Bencic (SUI) — 11
- Linda Noskova (CZE) — 12
- Jasmine Paolini (ITA) — 13
- Ekaterina Alexandrova (RUS) — 14
- Sorana Cirstea (ROU) — 18
- Madison Keys (USA) — 19
- Liudmila Samsonova (RUS) — 20
- Clara Tauson (DEN) — 21