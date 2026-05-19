San Donato candidata a ospitare il nuovo ATP 250 italiano?

Milano, o più precisamente San Donato, potrebbe diventare la sede del prossimo ATP 250 in Italia nel 2028. Secondo quanto riportato in esclusiva da Milan Vibes, il Milan starebbe valutando sui terreni di San Donato un progetto più ampio rispetto al solo palazzetto, pensato per eventi Nba e altre attività sportive, con un dialogo aperto anche con Varese Basket.
Tra le ipotesi sul tavolo ci sarebbe anche la realizzazione di un nuovo centro federale del tennis italiano, dotato di una struttura in grado di ospitare l’ATP 250 acquisito dalla FITP attraverso l’acquisto della licenza del torneo di Bruxelles. L’annuncio dell’operazione era arrivato durante la recente conferenza di presentazione degli Internazionali BNL d’Italia.
Il collegamento con San Donato non appare casuale: il dossier è infatti seguito da Massimo Calvelli, fino a pochi mesi fa amministratore delegato dell’ATP. Un profilo che potrebbe dare ulteriore peso al progetto e alla possibile candidatura dell’area come nuova casa del torneo italiano.