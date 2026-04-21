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Maters 1000 Madrid 2026: medical timeout per Basilashvili contro Kypson

Redazione
By Redazione
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Medical timeout richiesto da Nikoloz Basilashvili nel match contro Patrick Kypson nel match valido per l’ultimo turno di qualificazioni del Masters 1000 di Madrid 2026. Problema agli occhi per il georgiano che ha richiesto l’intervento del fisioterapista sul punteggio di 7-6 6-7 1-0 al terzo set.

 

 

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