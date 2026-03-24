Hurkacz e Massu smettono di collaborare dopo un solo anno

“Sono davvero grato a Nico per tutto l’impegno, il duro lavoro e il tempo che abbiamo trascorso insieme durante il periodo più difficile della mia carriera“. Con queste parole Hubert Hurkacz ha annunciato la fine della collaborazione con l’allenatore cileno Nicolas Massu. Il loro rapporto era iniziato nel 2025, annata che si è poi rivelata particolarmente travagliata per il polacco. Difatti, lo scorso anno l’ex numero 6 al mondo è stato fermato da guai fisici che lo hanno tenuto lontano dai campi da giugno fino a fine stagione. In particolare sono state le ginocchia a frenare il due volte vincitore a livello 1000, tanto da costringerlo ad un’artroscopia nel mese di luglio.

Tra i momenti più alti della collaborazione tra il polacco e Massu rimangono la finale conquistata con la Polonia alla United Cup 2025, la semifinale dell’ATP 500 di Rotterdam 2025 e la finale all’ATP 250 di Ginevra 2025, poche settimane prima di fermarsi. Al contrario il 2026 è iniziato come peggio non poteva e la vittoria della United Cup è stata solo un’illusione. Da quel momento in poi un solo successo – al primo turno dell’Australian Open contro Zizou Bergs – e sette sconfitte consecutive. Al momento Hurkacz non ha rivelato quali sono le sue scelte per il futuro, ha concluso il post così: “Abbiamo deciso di andare avanti e proseguire su strade diverse. Grazie ancora di tutto”.