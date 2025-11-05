WTA Finals Riyadh 2025: Rybakina chiude il girone da imbattuta, Alexandrova si arrende in due set

Elena Rybakina conferma il suo momento d’oro e chiude da imbattuta il girone “Serena Williams” delle WTA Finals 2025. La kazaka, numero 6 del mondo, ha superato la russa Ekaterina Alexandrova (n.10) con il punteggio di 6-4 6-4, in un’ora e venti minuti di gioco caratterizzati da grande solidità al servizio e lucidità nei momenti decisivi.

Alexandrova, subentrata nel gruppo delle migliori otto dopo il ritiro di Madison Keys, parte forte e si procura subito una palla break, ma un errore di rovescio le nega il vantaggio. Da lì in poi la partita si gioca sui servizi, con la russa che piazza sei ace nei primi quattro turni ma cede il break fatale sul 4-4, permettendo a Rybakina di chiudere il primo set con autorità.

Nel secondo parziale la kazaka prende presto il controllo, strappando il servizio all’avversaria nel terzo gioco e mantenendo un ritmo altissimo con la prima di servizio (8 ace complessivi). Alexandrova tenta una timida rimonta sul 4-5, ma Rybakina annulla due palle break consecutive e chiude il match con una prima vincente.

Il commento a caldo di Rybakina

«Nel secondo set ho perso un po’ di concentrazione – ha ammesso la kazaka – ma sono molto contenta di come ho gestito questi incontri: mi danno fiducia per le prossime sfide».

Con tre vittorie su tre, la kazaka chiude imbattuta il girone e attende ora la seconda classificata del gruppo “Steffi Graf”, dove si giocano la qualificazione Gauff, Sabalenka e Pegula. Per Alexandrova, invece, un bilancio positivo nonostante l’eliminazione, dopo un torneo affrontato all’ultimo momento.

Rybakina continua così la sua corsa verso il titolo, confermandosi una delle giocatrici più in forma del circuito femminile.

Uno sguardo al girone

Questa partita era ininfluente per la qualificazione nel caso di Alexandrova (che anche in caso di vittoria non avrebbe potuto qualificarsi con una sola partita giocata). Stesso discorso per Rybakina già sicura del primo posto nel girone dopo i successi ai danni di Anisimova e Swiatek.