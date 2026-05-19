Qualificazioni Roland Garros 2026: Maestrelli torna al successo, battuto Noguchi in rimonta

È positivo il primo verdetto azzurro nella seconda giornata di qualificazioni al Roland Garros 2026. Francesco Maestrelli, infatti, ha battuto il giapponese Rio Noguchi con il punteggio di 3-6 7-6(4) 6-2 in 2 ore e 34 minuti di gioco. L’azzurro, tra le varie interruzioni per pioggia, compie una grande rimonta che può significare molto anche a livello mentale dopo una serie di dieci sconfitte consecutive iniziata il 6 marzo al Masters 1000 di Indian Wells.

Il primo set sul Campo 9 dello Stade Roland Garros sembrava essere iniziato in modo positivo per Maestrelli, che nel quinto game era riuscito a centrare il primo break della partita. La situazione, però, è andata via via precipitando: Noguchi, infatti, è riuscito a strappare la battuta all’azzurro per due volte consecutive, chiudendo rapidamente il parziale.

Nel secondo set, dopo due scambi di break e diversi turni di battuta rapidi da entrambe le parti, Maestrelli sale in cattedra e conquista il tie-break con fatica e cuore. Da lì cambia completamente l’inerzia del match e, con il tennista toscano ormai al comando nel terzo parziale, arriva il game, set and match che vale il passaggio al secondo turno, dove affronterà il vincente della sfida tra Midon e Carballes Baena.