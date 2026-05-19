Qualificazioni Roland Garros 2026: subito fuori Brancaccio, sconfitta da Quevedo in tre set

Termina al primo turno l’avventura parigina di Nuria Brancaccio, con la sconfitta in tre set da Kaitlin Quevedo per 4-6 6-1 7-5 in due ore e 20 minuti. L’azzurra, nonostante il break di vantaggio e la possibilità di servire per il match nel terzo set, ha subito la rimonta della giovane spagnola allungando di fatto l’attiva striscia negativa a sette sconfitte consecutive.

Brancaccio parte forte nel primo set, con tanti vincenti e percentuali al servizio migliori rispetto a quelle dell’avversaria, in enorme difficoltà a trovare punti con la prima di servizio. Nel secondo, invece, si sollevano delle incertezze nella metà campo azzurra con la campana che, con tanti errori e solo nove punti vinti in battuta, chiude il parziale con un netto 6-1 in favore di Quevedo.

Equilibrio del punteggio che si rispecchia anche nell’andamento del terzo set: Brancaccio parte forte trovando subito il break, ma un’arrembante Quevedo, resiste al servizio e recupera proprio con l’avversaria a un passo dalla chiusura del match. Nel momento importante, però, non è l’esperienza a fare la differenza ma l’esplosività dei 20 anni della spagnola ed è quindi game, set e match. Nel prossimo turno, Quevedo affronterà la giovane serba Teodora Kostovic.