Carlos Alcaraz salterà Wimbledon 2026

Carlos Alcaraz non parteciperà a Wimbledon 2026, in programma dal 29 giugno al 12 luglio. Il tennista spagnolo non ha ancora recuperato al meglio dall’infortunio al polso destro rimediato lo scorso aprile nell’ATP 500 di Barcellona e ritornerà direttamente per lo swing su cemento. “La mia ripresa sta procedendo per il meglio e mi sento molto meglio, ma purtroppo non sono ancora pronto per poter giocare e per questo devo rinunciare al tour sull’erba a Queen’s e Wimbledon. Sono due tornei davvero speciali per me e mi mancheranno tantissimo. Continuiamo a lavorare per tornare il prima possibile“, il messaggio sui social dello spagnolo, che non difenderà i 1300 punti della finale persa nel 2025 contro Sinner.

L’ENTRY LIST DI WIMBLEDON

FINO A QUANDO SINNER RESTERÀ NUMERO UNO DEL MONDO