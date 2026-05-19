Entry List maschile Wimbledon 2026: partecipanti ed italiani presenti

L’entry list e i partecipanti del torneo maschile di Wimbledon 2026, in programma dal 29 giugno al 12 luglio. Si torna lì dove dodici mesi fa Jannik Sinner alzava al cielo il trofeo. Il numero uno al mondo cerca il bis sui prati dei Championships. Il tennista di Sesto Pusteria è uno dei sette italiani in tabellone, con Matteo Berrettini al momento fuori e che deve sperare in qualche ritiro o in una wild card per evitare di dover giocare le qualificazioni. Alcaraz, come tutti gli altri top-100, iscritto di diritto, ma vedremo se lo spagnolo riuscirà a tornare in campo in vista dei Championships. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 di Wimbledon uomini.
ENTRY LIST WIMBLEDON UOMINI
1 SINNER, Jannik (ITA) 1
2 ALCARAZ, Carlos (ESP) 2
3 ZVEREV, Alexander (GER) 3
4 DJOKOVIC, Novak (SRB) 4
5 AUGER-ALIASSIME, Felix (CAN) 5
6 SHELTON, Ben (USA) 6
7 MEDVEDEV, Daniil 7
8 FRITZ, Taylor (USA) 8
9 DE MINAUR, Alex (AUS) 9
10 BUBLIK, Alexander (KAZ) 10
11 MUSETTI, Lorenzo (ITA) 11
12 COBOLLI, Flavio (ITA) 12
13 RUBLEV, Andrey 13
14 LEHECKA, Jiri (CZE) 14
15 KHACHANOV, Karen 15
16 DARDERI, Luciano (ITA) 16
17 RUUD, Casper (NOR) 17
18 VACHEROT, Valentin (MON) 18
19 FILS, Arthur (FRA) 19
20 TIEN, Learner (USA) 20
21 TIAFOE, Frances (USA) 21
22 NORRIE, Cameron (GBR) 22
23 DAVIDOVICH FOKINA, Alejandro (ESP) 23
24 RINDERKNECH, Arthur (FRA) 24
25 ETCHEVERRY, Tomas Martin (ARG) 25
26 PAUL, Tommy (USA) 26
27 CERUNDOLO, Francisco (ARG) 27
28 MENSIK, Jakub (CZE) 28
29 JODAR, Rafael (ESP) 29
30 FONSECA, Joao (BRA) 30
31 GRIEKSPOOR, Tallon (NED) 31
32 MOUTET, Corentin (FRA) 32
33 NAKASHIMA, Brandon (USA) 33
34 HUMBERT, Ugo (FRA) 34
35 TABILO, Alejandro (CHI) 35
36 BLOCKX, Alexander (BEL) 36
37 SHAPOVALOV, Denis (CAN) 37
38 BERGS, Zizou (BEL) 38
39 MUNAR, Jaume (ESP) 39
40 MACHAC, Tomas (CZE) 40
41 MICHELSEN, Alex (USA) 41
42 NAVONE, Mariano (ARG) 42
43 RUNE, Holger (DEN) 43
44 MANNARINO, Adrian (FRA) 44
45 CILIC, Marin (CRO) 45
46 KORDA, Sebastian (USA) 46
47 KECMANOVIC, Miomir (SRB) 47
48 DIALLO, Gabriel (CAN) 48
49 QUINN, Ethan (USA) 49
50 BORGES, Nuno (POR) 50
51 ATMANE, Terence (FRA) 51
52 MAROZSAN, Fabian (HUN) 52
53 VAN DE ZANDSCHULP, Botic (NED) 53
54 CERUNDOLO, Juan Manuel (ARG) 54
55 HANFMANN, Yannick (GER) 55
56 MEDJEDOVIC, Hamad (SRB) 56
57 BUSE, Ignacio (PER) 57
58 TIRANTE, Thiago Agustin (ARG) 58
59 FUCSOVICS, Marton (HUN) 59
60 BROOKSBY, Jenson (USA) 60
61 POPYRIN, Alexei (AUS) 61
62 BAEZ, Sebastian (ARG) 62
63 KOPRIVA, Vit (CZE) 63
64 COLLIGNON, Raphael (BEL) 64
65 ALTMAIER, Daniel (GER) 65
66 BURRUCHAGA, Roman Andres (ARG) 66
67 LANDALUCE, Martin (ESP) 67
68 UGO CARABELLI, Camilo (ARG) 68
69 SONEGO, Lorenzo (ITA) 69
70 VALLEJO, Adolfo Daniel (PAR) 70
71 PRIZMIC, Dino (CRO) 71
72 BELLUCCI, Mattia (ITA) 72
73 ROYER, Valentin (FRA) 73
74 DRAPER, Jack (GBR) 74
75 OPELKA, Reilly (USA) 75
76 CAZAUX, Arthur (FRA) 76
77 MAJCHRZAK, Kamil (POL) 77
78 HURKACZ, Hubert (POL) 78
79 STRUFF, Jan-Lennard (GER) 79
80 MPETSHI PERRICARD, Giovanni (FRA) 80
81 TRUNGELLITI, Marco (ARG) 81
82 TSITSIPAS, Stefanos (GRE) 82
83 DUCKWORTH, James (AUS) 83
84 GIRON, Marcos (USA) 84
85 KOKKINAKIS, Thanasi (AUS) PR 84
86 SVAJDA, Zachary (USA) 85
87 MERIDA, Daniel (ESP) 86
88 DZUMHUR, Damir (BIH) 87
89 HALYS, Quentin (FRA) 88
90 SHEVCHENKO, Aleksandr (KAZ) 89
91 CARRENO BUSTA, Pablo (ESP) 90
92 OFNER, Sebastian (AUT) 91
93 SPIZZIRRI, Eliot (USA) 92
94 WU, Yibing (CHN) 93
95 KOVACEVIC, Aleksandar (USA) 94
96 KYPSON, Patrick (USA) 95
97 ARNALDI, Matteo (ITA) 96
98 NAVA, Emilio (USA) 97
99 BONZI, Benjamin (FRA) 98
100 BAUTISTA AGUT, Roberto (ESP) 99
101 VUKIC, Aleksandar (AUS) 100
102 WALTON, Adam (AUS) 101
103 HIJIKATA, Rinky (AUS) 102
ALTERNATES
1 CHOINSKI, Jan (GBR) 104
2 SHIMABUKURO, Sho (JPN) 105
3 MOLCAN, Alex (SVK) 106
4 BERRETTINI, Matteo (ITA) 107
5 MULLER, Alexandre (FRA) 108
6 DE JONG, Jesper (NED) 109
7 DROGUET, Titouan (FRA) 110
8 SVRCINA, Dalibor (CZE) 111
9 DAMM, Martin (USA) 112
10 WONG, Coleman (HKG) 113
11 COMESANA, Francisco (ARG) 114
12 BASILASHVILI, Nikoloz (GEO) 115
13 GARIN, Cristian (CHI) 116
14 FARIA, Jaime (POR) 117
15 ROCHA, Henrique (POR) 118