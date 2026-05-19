Entry List femminile Wimbledon 2026: partecipanti ed italiane presenti

L’entry list e i partecipanti del torneo femminile di Wimbledon 2026, in programma dal 29 giugno al 12 luglio. Lo scorso anno, a sorpresa, fu Iga Swiatek a trionfare sui prati londinesi, conquistando per la prima volta il trofeo. Una finale senza storia, 6-0 6-0 a un’Amanda Anisimova che subì la pressione della prima finale major. Iscritte di diritto tutte le giocatrici, con al solito Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto uniche azzurre ammesse. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 di Wimbledon donne.
ENTRY LIST WIMBLEDON DONNE
1 SABALENKA, Aryna 1
2 RYBAKINA, Elena (KAZ) 2
3 SWIATEK, Iga (POL) 3
4 GAUFF, Coco (USA) 4
5 PEGULA, Jessica (USA) 5
6 ANISIMOVA, Amanda (USA) 6
7 SVITOLINA, Elina (UKR) 7
8 ANDREEVA, Mirra 8
9 MBOKO, Victoria (CAN) 9
10 MUCHOVA, Karolina (CZE) 10
11 BENCIC, Belinda (SUI) 11
12 NOSKOVA, Linda (CZE) 12
13 PAOLINI, Jasmine (ITA) 13
14 ALEXANDROVA, Ekaterina 14
15 KOSTYUK, Marta (UKR) 15
16 OSAKA, Naomi (JPN) 16
17 JOVIC, Iva (USA) 17
18 CIRSTEA, Sorana (ROU) 18
19 KEYS, Madison (USA) 19
20 SAMSONOVA, Liudmila 20
21 TAUSON, Clara (DEN) 21
22 KALINSKAYA, Anna 22
23 MERTENS, Elise (BEL) 23
24 FERNANDEZ, Leylah (CAN) 24
25 SHNAIDER, Diana 25
26 BAPTISTE, Hailey (USA) 26
27 BOUZKOVA, Marie (CZE) 27
28 POTAPOVA, Anastasia (AUT) 28
29 OSTAPENKO, Jelena (LAT) 29
30 LI, Ann (USA) 30
31 BUCSA, Cristina (ESP) 31
32 WANG, Xinyu (CHN) 32
33 CRISTIAN, Jaqueline (ROU) 33
34 JOINT, Maya (AUS) 34
35 BEJLEK, Sara (CZE) 35
36 SINIAKOVA, Katerina (CZE) 36
37 RADUCANU, Emma (GBR) 37
38 EALA, Alexandra (PHI) 38
39 NAVARRO, Emma (USA) 39
40 COCCIARETTO, Elisabetta (ITA) 40
41 PLISKOVA, Karolina (CZE) SR 40
42 TJEN, Janice (INA) 41
43 KREJCIKOVA, Barbora (CZE) 42
44 VALENTOVA, Tereza (CZE) 43
45 VONDROUSOVA, Marketa (CZE) 44
46 YASTREMSKA, Dayana (UKR) 45
47 SIEGEMUND, Laura (GER) 46
48 KESSLER, Mccartney (USA) 47
49 SAKKARI, Maria (GRE) 48
50 FRECH, Magdalena (POL) 49
51 BOISSON, Lois (FRA) 50
52 BOUZAS MANEIRO, Jessica (ESP) 51
53 MARIA, Tatjana (GER) 52
54 ZHENG, Qinwen (CHN) 53
55 STARODUBTSEVA, Yuliia (UKR) 54
56 GIBSON, Talia (AUS) 55
57 MCNALLY, Caty (USA) 56
58 LINETTE, Magda (POL) 57
59 BONDAR, Anna (HUN) 58
60 SONMEZ, Zeynep (TUR) 59
61 KARTAL, Sonay (GBR) 60
62 RUZIC, Antonia (CRO) 61
63 KASATKINA, Daria (AUS) 62
64 JACQUEMOT, Elsa (FRA) 63
65 SIERRA, Solana (ARG) 64
66 BARTUNKOVA, Nikola (CZE) 65
67 OLIYNYKOVA, Oleksandra (UKR) 66
68 UDVARDY, Panna (HUN) 68
69 BOULTER, Katie (GBR) 69
70 VEKIC, Donna (CRO) 70
71 ZARAZUA, Renata (MEX) 71
72 TOWNSEND, Taylor (USA) 72
73 ZHANG, Shuai (CHN) 73
74 PUTINTSEVA, Yulia (KAZ) 74
75 RUSE, Elena-Gabriela (ROU) 75
76 MARCINKO, Petra (CRO) 76
77 OSORIO, Camila (COL) 77
78 HADDAD MAIA, Beatriz (BRA) 78
79 ZAKHAROVA, Anastasia 79
80 PARKS, Alycia (USA) 80
81 LYS, Eva (GER) 81
82 GOLUBIC, Viktorija (SUI) 82
83 BEGU, Irina-Camelia (ROU) SR 82
84 BIRRELL, Kimberly (AUS) 83
85 ERJAVEC, Veronika (SLO) 84
86 RAKHIMOVA, Kamilla (UZB) 85
87 SORRIBES TORMO, Sara (ESP) SR 85
88 KUDERMETOVA, Veronika 86
89 KENIN, Sofia (USA) 87
90 ITO, Aoi (JPN) SR 87
91 SELEKHMETEVA, Oksana 88
92 KALININA, Anhelina (UKR) 89
93 TOMLJANOVIC, Ajla (AUS) 90
94 TAGGER, Lilli (AUT) 91
95 STEARNS, Peyton (USA) 92
96 WALTERT, Simona (SUI) 93
97 PARRY, Diane (FRA) 94
98 SNIGUR, Daria (UKR) 95
99 KORPATSCH, Tamara (GER) 96
100 SEIDEL, Ella (GER) 97
101 ARANGO, Emiliana (COL) 98
102 BLINKOVA, Anna 99
103 TARARUDEE, Lanlana (THA) 100
104 KRAUS, Sinja (AUT) 101
ALTERNATES
1 VANDEWINKEL, Hanne (BEL) 102
2 BADOSA, Paula (ESP) 103
3 VIDMANOVA, Darja (CZE) 104
4 JONES, Francesca (GBR) 105
5 JIMENEZ KASINTSEVA, Victoria (AND) 106
6 PODOROSKA, Nadia (ARG) SR 106
7 KRUEGER, Ashlyn (USA) 107
8 VOLYNETS, Katie (USA) 108
9 UCHIJIMA, Moyuka (JPN) 110
10 SUN, Lulu (NZL) 111
11 DODIN, Oceane (FRA) SR 111
12 SEMENISTAJA, Darja (LAT) 112
13 JUVAN, Kaja (SLO) 113
14 PAVLYUCHENKOVA, Anastasia 114
15 SALKOVA, Dominika (CZE) 115