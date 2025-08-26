Entry List Atp Tokyo 2025: partecipanti ed italiani presenti

L’entry list del torneo Atp 500 di Tokyo 2025, in programma dal 24 al 30 settembre sui campi in cemento. Carlos Alcaraz è uno dei sei top-15 al via nella capitale nipponica: con lui anche Fritz, Draper, Shelton, Rune e Ruud. Un torneo che quindi promette spettacolo alla vigilia del Masters 1000 di Shanghai. Per l’Italia c’è Luciano Darderi, con Matteo Berrettini fuori di due posizioni. Di seguito l’entry list completa del torneo Atp 500 di Tokyo.
ENTRY LIST ATP 500 TOKYO 2025
1 Carlos Alcaraz 2
2 Taylor Fritz 4
3 Jack Draper 5
4 Ben Shelton 6
5 Holger Rune 11
6 Casper Ruud 12
7 Frances Tiafoe 17
8 Jiri Lehecka 21
Tomas Machac 22
Ugo Humbert 23
Denis Shapovalov 29
Brandon Nakashima 31
Alex Michelsen 32
Gabriel Diallo 33
Luciano Darderi 34
Alexei Popyrin 36
Sebastian Baez 39
Nuno Borges 41
Jaume Munar 44
Zizou Bergs 48
Jordan Thompson 58
Sebastian Korda 75
Alejandro Tabilo 122
ALTERNATES
1 Benjamin Bonzi 51
2 Matteo Berrettini 52
3 Jenson Brooksby 52 (PR)
4 Fabian Marozsan 53
5 Marcos Giron 55
6 Daniel Altmaier 56
7 Hamad Medjedovic 57
8 Tomas Martin Etcheverry 59
9 Jacob Fearnley 60
10 Damir Dzumhur 61