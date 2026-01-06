Entry List Atp Challenger 2026 – Week 4: Manama, Quimper, Concepcion, San Diego, Oeiras 2, Phan Thiet 2

Le entry list e i partecipanti dei sei tornei Atp Challenger della Settimana 4 (26 gennaio-01 febbraio 2026), ovvero la seconda settimana dell’Australian Open. Inizia a diventare sempre più colmo di appuntamenti il calendario del circuito challenger, con tornei in programma sul veloce all’aperto, veloce indoor e anche sul rosso. Di seguito tutte le entry list dei tre Atp Challenger in programma la quarta settimana della stagione.
TUTTE LE ENTRY LIST COMPLETE DEL 2026
ENTRY LIST CHALLENGER WEEK 4 (26 GENNAIO – 01 FEBBRAIO)
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 125 MANAMA
Fearnley,Jacob GBR 74
Misolic,Filip AUT 79
Hanfmann,Yannick GER 102
Tirante,Thiago Agustin ARG 103
Nardi,Luca ITA 105
Mochizuki,Shintaro JPN 110
O’Connell,Christopher AUS 114
PR Mmoh,Michael USA 117
Virtanen,Otto FIN 124
Budkov Kjaer,Nicolai NOR 135
Jacquet,Kyrian FRA 136
Maestrelli,Francesco ITA 137
Klein,Lukas SVK 141
Blanchet,Ugo FRA 144
Wong,Coleman HKG 150
Den Ouden,Guy NED 158
Mayot,Harold FRA 167
Grenier,Hugo FRA 175
McCabe,James AUS 188
Travaglia,Stefano ITA 189
Giustino,Lorenzo ITA 212
Schwaerzler,Joel AUT NG 254
Mrva,Maxim CZE NG 343
ALTERNATES
1 Peniston,Ryan (1) GBR 218
2 Harris,Lloyd (1) RSA 220
3 Pacheco Mendez,Rodrigo (1) MEX 229
4 Neumayer,Lukas (1) AUT 230
5 Topo,Marko (1) GER 236
6 Huesler,Marc-Andrea (3) SUI 250
7 Uchida,Kaichi (2) JPN 251
8 Schwaerzler,Joel (1) AUT 254
9 Blancaneaux,Geoffrey (1) FRA 256
10 Gakhov,Ivan (1)
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 125 QUIMPER
Kovacevic,Aleksandar USA 58
Halys,Quentin FRA 91
Martinez,Pedro ESP 96
Bonzi,Benjamin FRA 99
Shevchenko,Alexander KAZ 106
Basilashvili,Nikoloz GEO 107
McDonald,Mackenzie USA 112
Blockx,Alexander BEL 115
Harris,Billy GBR 127
Carballes Baena,Roberto ESP 128
Echargui,Moez TUN 134
Lajal,Mark EST 149
Droguet,Titouan FRA 152
Zeppieri,Giulio ITA 153
Herbert,Pierre-Hugues FRA 154
Van Assche,Luca FRA 164
Jodar,Rafael ESP 165
Sachko,Vitaliy UKR 166
Riedi,Leandro SUI 177
Engel,Justin GER 180
Gueymard Wayenburg,Sascha FRA 197
Added,Dan FRA 199
Molcan,Alex SVK 202
ALTERNATES
1 Tabur,Clement (1) FRA 206
2 Bouquier,Arthur (1) FRA 225
3 Dodig,Matej (1) CRO 231
4 Topo,Marko (2) GER 236
5 Huesler,Marc-Andrea (1) SUI 250
6 Uchida,Kaichi (1) JPN 251
7 Chidekh,Clement (1) FRA 252
8 Bertola,Remy (1) SUI 255
9 Gakhov,Ivan (3) 258
10 Hemery,Calvin (1) FRA 260
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 100 CONCEPCION
Tabilo,Alejandro CHI 81
Burruchaga,Roman Andres ARG 104
Barrios Vera,Tomas CHI 108
Tseng,Chun-Hsin TPE 121
Lajovic,Dusan SRB 125
Jarry,Nicolas CHI 133
Dellien,Hugo BOL 138
Vallejo,Adolfo Daniel PAR 143
Galan,Daniel Elahi COL 155
Ficovich,Juan Pablo ARG 159
Barrena,Alex ARG 186
Guillen Meza,Alvaro ECU 193
Monteiro,Thiago BRA 194
Reis Da Silva,Joao Lucas BRA 204
Diaz Acosta,Facundo ARG 210
Bueno,Gonzalo PER 214
Seyboth Wild,Thiago BRA 216
Meligeni Alves,Felipe BRA 223
Cecchinato,Marco ITA 226
Olivieri,Genaro Alberto ARG 228
Midon,Lautaro ARG 232
Heide,Gustavo BRA 239
Collarini,Andrea ARG 242
ALTERNATES
1 Dellien,Murkel (1) BOL 247
2 Varillas,Juan Pablo (1) PER 253
3 Kicker,Nicolas (1) ARG 257
4 Boscardin Dias,Pedro (1) BRA 273
5 Pucinelli De Almeida,Matheus (1) BRA 298
6 Sanchez Izquierdo,Nikolas (1) ESP 305
7 Sanchez Jover,Carlos (1) ESP 316
8 Mena,Facundo (1) ARG 321
9 Boitan,Gabi Adrian (1) ROU 323
10 Agamenone,Franco (1) ITA 333
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 100 SAN DIEGO
Spizzirri,Eliot USA 89
Holt,Brandon USA 109
Hijikata,Rinky AUS 111
Nishioka,Yoshihito JPN 116
Kypson,Patrick USA 118
Draxl,Liam CAN 132
Svajda,Zachary USA 142
Shimabukuro,Sho JPN 147
Boyer,Tristan USA 178
Tomic,Bernard AUS 187
Krueger,Mitchell USA 203
Cassone,Murphy USA 215
Samuel,Toby GBR 261
Rybakov,Alex USA 279
Kozlov,Stefan USA 287
Johns,Garrett USA 292
Zink,Tyler USA 294
Tarvet,Oliver GBR 331
Perez,Alfredo USA 336
PR Kwiatkowski,Thai-Son USA 340
Stebe,Cedrik-Marcel GER 346
Ghibaudo,Antoine FRA 351
Svajda,Trevor USA NG 383
ALTERNATES
1 Ilagan,Andre (1) USA 355
2 Maloney,Patrick (2) USA 356
3 Langmo,Christian (1) USA 358
4 Banerjee,Samir (1) USA 364
5 Svajda,Trevor (1) USA 383
6 Shah,Aryan (1) IND 398
7 Milavsky,Daniel (1) USA 401
8 Perot,Raphael (1) FRA 403
9 Martin,Dan (3) CAN 421
PR 10 Braswell,Micah (1) USA 424
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 75 OEIRAS 2
Moller,Elmer DEN 119
Choinski,Jan GBR 123
Prizmic,Dino CRO 126
Gaubas,Vilius LTU 129
Trungelliti,Marco ARG 130
Faria,Jaime POR 151
Rocha,Henrique POR 157
Piros,Zsombor HUN 162
Merida,Daniel ESP 163
Damm,Martin USA 173
Kolar,Zdenek CZE 176
Kym,Jerome SUI 181
Holmgren,August DEN 191
Rodionov,Jurij AUT 195
Glinka,Daniil EST 196
Rodesch,Chris LUX 207
Prado Angelo,Juan Carlos BOL 208
Llamas Ruiz,Pablo ESP 211
Galarneau,Alexis CAN 213
Rodriguez Taverna,Santiago ARG 224
Brunclik,Petr CZE NG 306
ALTERNATES
1 Dodig,Matej (2) CRO 231
2 Monday,Johannus (1) GBR 233
3 Topo,Marko (3) GER 236
4 Moro Canas,Alejandro (1) ESP 243
5 Huesler,Marc-Andrea (2) SUI 250
6 Uchida,Kaichi (3) JPN 251
7 Chidekh,Clement (2) FRA 252
8 Bertola,Remy (2) SUI 255
9 Gakhov,Ivan (2) 258
10 Hemery,Calvin (2) FRA 260
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 50 PHAN THIET 2
Watanuki,Yosuke JPN 161
Gomez,Federico Agustin ARG 190
Crawford,Oliver GBR 198
Bailly,Gilles Arnaud BEL 205
Pavlovic,Luka FRA 217
Hsu,Yu Hsiou TPE 219
Cina,Federico ITA 234
Skatov,Timofey KAZ 235
Nishikori,Kei JPN 238
Habib,Hady LBN 244
Zhou,Yi CHN 248
Michalski,Daniel POL 249
Simakin,Ilia 271
Sun,Fajing CHN 274
Sakellaridis,Stefanos GRE 280
Bax,Florent FRA 281
Sharipov,Marat 286
PR Ellis,Blake AUS 295
Blanch,Darwin USA 297
Bertrand,Robin FRA 302
Trotter,James JPN 304
ALTERNATES
1 Marmousez,Lilian (1) FRA 308
2 Coulibaly,Eliakim (1) CIV 311
3 Santillan,Akira (1) JPN 314
4 Henning,Philip (1) RSA 324
5 Cui,Jie (1) CHN 325
6 Jasika,Omar (1) AUS 327
7 Jones,Maximus (1) THA 354
8 Shin,Sanhui (1) KOR 357
9 Chung,Hyeon (1) KOR 361
10 Martin Tiffon,Pol (1) ESP