Entry List Atp Masters 1000 Indian Wells 2026: partecipanti ed italiani presenti

L’entry list e i partecipanti del torneo Atp Masters 1000 di Indian Wells, in programma dal 4 al 14 marzo in California. Si vola in Nord America per il primo ‘1000’ della stagione e come da prassi tutti i giocatori sono iscritti d’ufficio al torneo. Vedremo, poi, nel corso delle settimane se effettivamente ci saranno tutti o se eventuali infortuni impediranno a qualche top player di esserci. In particolare, in chiave azzurra, sarà da seguire l’evolversi delle condizioni di salute di Lorenzo Musetti dopo il problema muscolare patito in Australia. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 del torneo Atp Masters 1000 di Indian Wells.
TUTTE LE ENTRY LIST COMPLETE DEL 2026
ENTRY LIST ATP MASTERS 1000 INDIAN WELLS
Alcaraz,Carlos ESP 1
Sinner,Jannik ITA 2
Djokovic,Novak SRB 3
Zverev,Alexander GER 4
Musetti,Lorenzo ITA 5
de Minaur,Alex AUS 6
Fritz,Taylor USA 7
Auger-Aliassime,Felix CAN 8
Shelton,Ben USA 9
Bublik,Alexander KAZ 10
Medvedev,Daniil 11
Ruud,Casper NOR 12
Draper,Jack GBR 13
Rublev,Andrey 14
Davidovich Fokina,Alejandro ESP 15
Mensik,Jakub CZE 16
Rune,Holger DEN 17
Khachanov,Karen 18
Cerundolo,Francisco ARG 19
Cobolli,Flavio ITA 20
Lehecka,Jiri CZE 21
Paul,Tommy USA 22
Darderi,Luciano ITA 23
Tien,Learner USA 24
Shapovalov,Denis CAN 25
Norrie,Cameron GBR 26
Vacherot,Valentin MON 27
Machac,Tomas CZE 28
Griekspoor,Tallon NED 29
Tiafoe,Frances USA 30
Rinderknech,Arthur FRA 31
Nakashima,Brandon USA 32
Tsitsipas,Stefanos GRE 33
Fonseca,Joao BRA 34
Baez,Sebastian ARG 35
Moutet,Corentin FRA 36
Munar,Jaume ESP 37
Humbert,Ugo FRA 38
Diallo,Gabriel CAN 39
Bergs,Zizou BEL 40
Michelsen,Alex USA 41
Fils,Arthur FRA 42
Dimitrov,Grigor BUL 43
Altmaier,Daniel GER 44
Borges,Nuno POR 45
Marozsan,Fabian HUN 46
Brooksby,Jenson USA 47
Ugo Carabelli,Camilo ARG 48
Muller,Alexandre FRA 49
Fucsovics,Marton HUN 50
Popyrin,Alexei AUS 51
Hurkacz,Hubert POL 52
Korda,Sebastian USA 53
Etcheverry,Tomas Martin ARG 54
Majchrzak,Kamil POL 55
Royer,Valentin FRA 56
PR Shang,Juncheng CHN 56
Mpetshi Perricard,Giovanni FRA 57
Berrettini,Matteo ITA 58
Giron,Marcos USA 59
Sonego,Lorenzo ITA 60
Cilic,Marin CRO 61
Dzumhur,Damir BIH 62
Opelka,Reilly USA 63
Comesana,Francisco ARG 64
Arnaldi,Matteo ITA 65
Atmane,Terence FRA 66
van de Zandschulp,Botic NED 67
Quinn,Ethan USA 68
Kecmanovic,Miomir SRB 69
Mannarino,Adrian FRA 70
Spizzirri,Eliot USA 71
Collignon,Raphael BEL 72
Tabilo,Alejandro CHI 73
Bellucci,Mattia ITA 74
Navone,Mariano ARG 75
Cazaux,Arthur FRA 76
Martinez,Pedro ESP 77
Misolic,Filip AUT 78
ALTERNATES
1 Halys,Quentin (1) FRA 79
2 Medjedovic,Hamad (1) SRB 80
3 Walton,Adam (1) AUS 81
4 Nava,Emilio (1) USA 82
5 Kovacevic,Aleksandar (1) USA 83
6 Struff,Jan-Lennard (1) GER 84
7 Cerundolo,Juan Manuel (1) ARG 85
8 Duckworth,James (1) AUS 86
9 Shevchenko,Alexander (1) KAZ 87
10 de Jong,Jesper (1) NED 88