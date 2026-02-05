Entry List Atp Masters 1000 Indian Wells 2026: partecipanti ed italiani presenti

L’entry list e i partecipanti del torneo Atp Masters 1000 di Indian Wells, in programma dal 4 al 14 marzo in California. Si vola in Nord America per il primo ‘1000’ della stagione e come da prassi tutti i giocatori sono iscritti d’ufficio al torneo. Vedremo, poi, nel corso delle settimane se effettivamente ci saranno tutti o se eventuali infortuni impediranno a qualche top player di esserci. In particolare, in chiave azzurra, sarà da seguire l’evolversi delle condizioni di salute di Lorenzo Musetti dopo il problema muscolare patito in Australia. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 del torneo Atp Masters 1000 di Indian Wells.

IL CALENDARIO ATP COMPLETO

IL CALENDARIO WTA COMPLETO

IL CALENDARIO ATP CHALLENGER

TUTTE LE ENTRY LIST COMPLETE DEL 2026

ENTRY LIST ATP MASTERS 1000 INDIAN WELLS

Alcaraz,Carlos ESP 1

Sinner,Jannik ITA 2

Djokovic,Novak SRB 3

Zverev,Alexander GER 4

Musetti,Lorenzo ITA 5

de Minaur,Alex AUS 6

Fritz,Taylor USA 7

Auger-Aliassime,Felix CAN 8

Shelton,Ben USA 9

Bublik,Alexander KAZ 10

Medvedev,Daniil 11

Ruud,Casper NOR 12

Draper,Jack GBR 13

Rublev,Andrey 14

Davidovich Fokina,Alejandro ESP 15

Mensik,Jakub CZE 16

Rune,Holger DEN 17

Khachanov,Karen 18

Cerundolo,Francisco ARG 19

Cobolli,Flavio ITA 20

Lehecka,Jiri CZE 21

Paul,Tommy USA 22

Darderi,Luciano ITA 23

Tien,Learner USA 24

Shapovalov,Denis CAN 25

Norrie,Cameron GBR 26

Vacherot,Valentin MON 27

Machac,Tomas CZE 28

Griekspoor,Tallon NED 29

Tiafoe,Frances USA 30

Rinderknech,Arthur FRA 31

Nakashima,Brandon USA 32

Tsitsipas,Stefanos GRE 33

Fonseca,Joao BRA 34

Baez,Sebastian ARG 35

Moutet,Corentin FRA 36

Munar,Jaume ESP 37

Humbert,Ugo FRA 38

Diallo,Gabriel CAN 39

Bergs,Zizou BEL 40

Michelsen,Alex USA 41

Fils,Arthur FRA 42

Dimitrov,Grigor BUL 43

Altmaier,Daniel GER 44

Borges,Nuno POR 45

Marozsan,Fabian HUN 46

Brooksby,Jenson USA 47

Ugo Carabelli,Camilo ARG 48

Muller,Alexandre FRA 49

Fucsovics,Marton HUN 50

Popyrin,Alexei AUS 51

Hurkacz,Hubert POL 52

Korda,Sebastian USA 53

Etcheverry,Tomas Martin ARG 54

Majchrzak,Kamil POL 55

Royer,Valentin FRA 56

PR Shang,Juncheng CHN 56

Mpetshi Perricard,Giovanni FRA 57

Berrettini,Matteo ITA 58

Giron,Marcos USA 59

Sonego,Lorenzo ITA 60

Cilic,Marin CRO 61

Dzumhur,Damir BIH 62

Opelka,Reilly USA 63

Comesana,Francisco ARG 64

Arnaldi,Matteo ITA 65

Atmane,Terence FRA 66

van de Zandschulp,Botic NED 67

Quinn,Ethan USA 68

Kecmanovic,Miomir SRB 69

Mannarino,Adrian FRA 70

Spizzirri,Eliot USA 71

Collignon,Raphael BEL 72

Tabilo,Alejandro CHI 73

Bellucci,Mattia ITA 74

Navone,Mariano ARG 75

Cazaux,Arthur FRA 76

Martinez,Pedro ESP 77

Misolic,Filip AUT 78

ALTERNATES

1 Halys,Quentin (1) FRA 79

2 Medjedovic,Hamad (1) SRB 80

3 Walton,Adam (1) AUS 81

4 Nava,Emilio (1) USA 82

5 Kovacevic,Aleksandar (1) USA 83

6 Struff,Jan-Lennard (1) GER 84

7 Cerundolo,Juan Manuel (1) ARG 85

8 Duckworth,James (1) AUS 86

9 Shevchenko,Alexander (1) KAZ 87

10 de Jong,Jesper (1) NED 88