ATP 250 Buenos Aires 2026: Monfils si ritira a causa di un virus

Gael Monfils non prenderà parte all’ATP 250 di Buenos Aires 2026. Lo ha annunciato lui stesso un video pubblicato sui canali social del torneo. A fermare il trentanovenne francese è stato un virus intestinale che lo ha colpito negli ultimi giorni. Per lui si tratta di un forfait particolarmente doloroso visto che il 2026 rappresenterà l’ultimo anno da professionista. Di conseguenza non potrà salutare per un’ultima volta il pubblico argentino.
“A causa di un virus intestinale, Gaël Monfils non potrà partecipare all’IEB+ Argentina Open di quest’anno. Siamo molto dispiaciuti di non poterti ospitare a Buenos Aires quest’anno. Ti auguriamo una pronta guarigione e speriamo di rivederti presto al nostro torneo” si legge nel il comunicato del torneo.
Producto a un virus estomacal, Gaël Monfils no podrá estar presente en esta edición del IEB+ Argentina Open. 💔
Estamos muy tristes de no poder tenerte en Buenos Aires este año.
Te deseamos una pronta recuperación y esperamos verte pronto de visita en nuestro torneo. 🎾❤️ pic.twitter.com/xAVnBVCV3l
