Australian Open 2026, Putintseva scatenata: manda baci e balla mentre il pubblico fischia (VIDEO)

Yulia Putintseva ha battuto con il punteggio di 6-3 6-7 6-3 Zeynep Sonmez e si è qualificata per gli ottavi di finale dell’Australian Open 2026. L’ha fatto in un ambiente particolarmente ostile dato che il pubblico presente sulla Kia Arena era apertamente schierato in favore della sua avversaria. La giocatrice kazaka è nota per avere un carattere frizzantino e l’ha dimostrato a fine partita.

Inizialmente si è portata la mano all’orecchio e ha invitato a far più rumore: una chiara provocazione nei confronti dei tifosi turchi. Quando il decibel dei fischi è aumentato, ha cominciato a mandare baci in direzione degli spalti, rendendo la scena ancora più surreale. In tutto questo Sonmez era ferma a rete in attesa di stringerle la mano. Ma non è finita qua.

Mentre continuavano a piovere fischi, Putintseva si è diretta verso la sua panchina e ha iniziato a ballare: un affronto ancora più grande verso il pubblico che aveva sostenuto la sua avversaria nel corso del match. Infine, durante l’intervista, la giocatrice kazaka ha dichiarato: “A dire il vero l’atmosfera è stata davvero folle. Guardate i ragazzi (indicando il pubblico, ndr). Ci mettono così tanta passione in quello che fanno. È fantastico vederli, soprattutto contro di me. Adoro questo tipo di battaglie“.