Tsitsipas: “Posso ancora vincere uno Slam, dipende tutto da me”

Stefanos Tsitsipas vuole rapidamente lasciarsi alle spalle la peggior stagione della sua carriera, che lo ha visto precipitare fino alla 33esima posizione del ranking ATP. Dopo un ottimo inizio di 2026, caratterizzato da tre vittorie in United Cup tra cui quella su Taylor Fritz (non batteva un Top 10 da Montecarlo 2024), è incappato in un’uscita di scena inattesa al primo turno dell’ATP 250 di Adelaide. Nonostante i due tie-break persi contro Aleksandar Vukic, il greco si è detto molto fiducioso per questa stagione.

Fiducia per gli Slam

Quando gli è stato chiesto se creda ancora alla possibilità di vincere uno Slam, l’ex numero 3 al mondo non ha avuto alcun dubbio: “Competere per gli Slam è il mio obiettivo. Voglio fare bene nei quattro Major, andare avanti, ritrovare il mio tennis e mostrare al mondo che sono ancora capace. Perché è così, io sono ancora capace”.

“Sto giocando un tennis di alto livello, un risultato come questo non toglie nulla al mio avvio di stagione – ha detto a margine della sconfitta con l’australiano – Sono concentrato su obiettivi molto importanti, quest’anno voglio fare grandi cose”. Il greco ha proseguito senza cercare alibi: “So che dipende tutto da me e da quanto voglio lavorare. Mi aspetta un lungo anno e non vedo l’ora”. Tsitsipas esordirà all’Australian Open contro Shintaro Mochizuki (n.112 ATP) che ha già battuto lo scorso 2 gennaio in United Cup con il punteggio di 6-3 6-4.