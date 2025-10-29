Masters 1000 Parigi 2025, Sinner: “Campo unico nel suo genere, si fa fatica”

“Ho servito bene, è stata un’ottima partita per iniziare questo torneo”. Questo il commento di Jannik Sinner a caldo dopo la vittoria ottenuta in due set (6-4 6-2 in un’ora e ventisette minuti di gioco) contro il belga Zizou Bergs.

Una prestazione convincente da parte del numero due del mondo, che non ha mai dovuto fronteggiare alcuna palla break: “Sono soddisfatto della prestazione odierna – prosegue Sinner – Ho risposto molto bene e sono riuscito a ottenere il break presto sia nel primo che nel secondo set”.

LA VALUTAZIONE DEL CAMPO

Uno degli argomenti principali in questo inizio di torneo è quello relativo alla lentezza dei campi, argomento che l’altoatesino commenta così: “Questo è un campo unico nel suo genere. Le palle sono lente e si fa fatica a trovare il tempo giusto. In questa partita non c’è stato molto ritmo, magari nella prossima riuscirò ad avere più feedback”.

CERUNDOLO OSTACOLO VERSO I QUARTI

Nel prossimo turno, Sinner affronterà Francisco Cerundolo, reduce dalla vittoria in tre set contro Miomir Kecmanovic (7-5 1-6 7-6(4)). 3-2 i precedenti a favore dell’italiano, con l’ultima sfida vinta in due set nella scorsa edizione degli Internazionali d’Italia (7-6(2) 6-3).