Us Open 2019, meraviglioso Lorenzi: battuto Kecmanovic. Avanza Berrettini

Restano due italiani in corsa nel tabellone maschile degli Us Open 2019. Un meraviglioso Paolo Lorenzi vince un’altra maratona al quinto questa volta contro il più quotato Miomir Kecmanovic e tornerà in campo venerdì per affrontare Stan Wawrinka. Vittoria di carattere in quattro set anche per Matteo Berrettini contro Jordan Thompson: il romano si giocherà un posto negli ottavi di finale contro un altro australiano, il giovane Popyrin. Niente da fare invece per Thomas Fabbiano e Lorenzo Sonego, sconfitti rispettivamente da Bublik e Andujar.

