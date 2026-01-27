Challenger Phan Thiet 2 2026: Cinà out al primo turno

Si ferma al primo turno il cammino di Federico Cinà nel Challenger 50 di Phan Thiet 2 2026. Il 18enne palermitano, numero 5 del seeding, è costretto ad arrendersi al numero 275 del ranking mondiale Ilia Simakin col punteggio di 6-3 3-6 6-3 maturato in un’ora e quarantacinque minuti di gioco. Un match equilibrato che nel primo set si è deciso su un solo break a favore del giocatore russo. In apertura di secondo parziale l’azzurro parte sotto di un break ma reagisce conquistando tutti e cinque gli ultimi giochi del parziale. Nella terza frazione è ancora Simakin a partire meglio e ad allungare definitivamente dopo il contro break del tennista italiano.